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1 час назад

В США анонсирован старт продаж гибридного кроссовера Mazda CX-90

runews24.ru

По данным «Автоновостей дня», это станет пробным проектом по реализации бензоэлектрических транспортных средств автоконцерна Mazda для покупателей США. Автомобиль оснащен силовой установкой e-Skyactiv с оптимальными параметрами по мощности и энергоэффективности.

В США анонсирован старт продаж гибридного кроссовера Mazda CX-90
Фото: Открытые источникиОткрытые источники

Автомобиль Mazda CX-90 PHEV продемонстрирует покупателям в США всю динамику и легкую управляемость, которые характерны для японского бренда, уточнили производители и добавили, что гибридный мотор e-Skyactiv - это специализированное решение для Северной Америки.

Конкретные ТТХ Mazda CX-90 PHEV пока остаются загадкой для широкой публики, но не исключено, что это будет унификация с привычной версией кроссовера Mazda CX-60.

Автоновости,Mazda,
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