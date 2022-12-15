По всему миру отозваны 1,4 млн пикапов Ram

RAM отозвал 1,4 миллиона грузовиков по всему миру из-за возможной неисправности задней двери. Ldthb могут не закрыться полностью, и тогда груз может высыпаться на дорогу. Stellantis, ранее Fiat Chrysler, сказал, что запорные пластины на пикапах могут быть не выровнены правильно, чтобы обеспечить полное закрытие. По данным Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA), Stellantis не было известно о каких-либо связанных с этим авариях или травмах по состоянию на 22 ноября.
Отзыв Stellantis распространяется на грузовики RAM 1500, RAM 2500 и RAM 3500 затронутых модельных годов. По данным NHTSA, более 1,2 миллиона отозванных грузовиков находятся в Северной Америке.
В NHTSA заявили, что Stellantis планирует разослать письма с уведомлением владельцам затронутых автомобилей 27 января 2023 года. Дилеры проверят выравнивание фиксатора задней двери с защелкой коробки и при необходимости отрегулируют его бесплатно.