Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+2° в 
USD 63.36EUR 67.45
Войти в почту
31 минуту назад

Новости автомира: Stellantis отозвал 1,4 миллиона пикапов Ram из-за проблем с задним откидным бортом

ПроКроссовер.ру

RAM отозвал 1,4 миллиона грузовиков по всему миру из-за возможной неисправности задней двери. Ldthb могут не закрыться полностью, и тогда груз может высыпаться на дорогу. Stellantis, ранее Fiat Chrysler, сказал, что запорные пластины на пикапах могут быть не выровнены правильно, чтобы обеспечить полное закрытие. По данным Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA), Stellantis не было известно о каких-либо связанных с этим авариях или травмах по состоянию на 22 ноября.

По всему миру отозваны 1,4 млн пикапов Ram
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Отзыв Stellantis распространяется на грузовики RAM 1500, RAM 2500 и RAM 3500 затронутых модельных годов. По данным NHTSA, более 1,2 миллиона отозванных грузовиков находятся в Северной Америке.

В NHTSA заявили, что Stellantis планирует разослать письма с уведомлением владельцам затронутых автомобилей 27 января 2023 года. Дилеры проверят выравнивание фиксатора задней двери с защелкой коробки и при необходимости отрегулируют его бесплатно.

Автоновости,Chrysler,Fiat,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители