По всему миру отозваны 1,4 млн пикапов Ram

RAM отозвал 1,4 миллиона грузовиков по всему миру из-за возможной неисправности задней двери. Ldthb могут не закрыться полностью, и тогда груз может высыпаться на дорогу. Stellantis, ранее Fiat Chrysler, сказал, что запорные пластины на пикапах могут быть не выровнены правильно, чтобы обеспечить полное закрытие. По данным Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA), Stellantis не было известно о каких-либо связанных с этим авариях или травмах по состоянию на 22 ноября.