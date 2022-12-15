Тысячи российских фур застряли на границах со странами ЕС

В грузоперевозочных компаниях сообщили о скоплении фур на границах Белоруссии и России с европейскими странами. Ожидание перецепки грузов занимает до десяти дней, пишут «Известия».

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Наибольшие очереди из грузовиков наблюдаются на выезде из Белоруссии в направлении стран Евросоюза, а именно в Польшу и Литву.

В «ПЭК» отмечают, что худшая ситуация сложилась на многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) «Каменный Лог – Мядининкай» на границе Белоруссии и Литвы.

В очереди насчитывается 1130 грузовиков, свидетельствуют данные Госпогранкомитета. За 24 часа сопредельной стороной был оформлен 21% от нормы на пропуска. Выехать удалось 104 фурам.