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1 час назад

Аксенов сообщил, что пустые грузовики могут начать пускать на Крымский мост до Нового года

ТАСС

Автомобили с грузом планируют начать пропускать на Крымский мост к марту 2023 года, пустые грузовики - в декабре 2022 года, сообщил в интервью ТАСС глава Крыма Сергей Аксенов.

"Сейчас обсуждается возможность пропускать через мост пустые грузовики, возможно, такое решение будет до Нового года. Автомобили с грузом - к марту. Необходимо понять, сколько времени будут занимать вопросы безопасности, как будет проходить досмотр", - сказал Аксенов.

Глава Крыма добавил, что "есть планы увеличить количество людей на досмотровые мероприятия, но решений пока нет".

"Сейчас ограничения для грузовиков на мосту связаны исключительно с вопросами безопасности", - пояснил Аксенов.

Появились подробности о расследовании взрыва на Крымском мосту

Утром 8 октября на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова, а на железнодорожной части загорелись топливные цистерны поезда, ехавшего в сторону Краснодарского края. Ранее в ФСБ России заявляли, что организатором теракта стало Главное управление разведки Минобороны Украины и его руководитель Кирилл Буданов. По данным СК РФ, установлены 12 человек, которые имеют непосредственное отношение к совершению террористического акта.

Автоновости,Видео,Сергей Аксенов,Следственный комитет,ФСБ,
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