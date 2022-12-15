Суды наказывают водителей, не сообщивших в ГИБДД новое место жительства

Второй кассационный суд общей юрисдикции при рассмотрении конкретных дел закрепил принципиально важные правовые позиции: водитель должен сам позаботиться о том, чтобы в ГИБДД узнали его новый адрес. Иначе назначенные штрафы вырастут в несколько раз.

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Проблема не в адресе как таковом, а в том, что штрафы ГАИ начинают приходить не по адресу. И это становится проблемой автомобилиста. Если он не оплатит вовремя штрафы, о которых не знает, то будет наказан еще и за несвоевременную оплату.

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"Адресный" подход в судебной практике на своем опыте испытал, например, гражданин С. из Москвы. Однажды он забыл оплатить парковку. И получил штраф в пять тысяч рублей. Однако о своей промашке вовремя не узнал, так как у ГАИ нет его актуальных контактов. Поэтому, когда истек срок оплаты, гражданина оштрафовали еще на десять тысяч рублей. За уклонение от наказания. Старый штраф, естественно, никто не обнулил. Так что теперь ему придется заплатить пятнадцать тысяч рублей. Также к ним может прибавиться исполнительский сбор судебных приставов. Если водитель не успеет прийти в кассу вовремя и добровольно, то приставы приступят к принудительному исполнению.

Каждый водитель сегодня знает: в наши дни большинство штрафов мы получаем заочно. Личные встречи на дороге с инспекторами ГИБДД становятся редкостью. Вместо них с нами в визуальный контакт вступают камеры. А с ними не поговоришь. Мы даже не замечаем тот момент, когда они нас ловят на чем-то неправильном. Поэтому в наших, водительских, интересах наладить такой контакт с ГАИ, чтобы "письма счастья" не терялись в дороге.

Гражданин С. попытался оспорить наказание, настаивая, что раз ничего не получал, то заслуживает прощения. Ведь закон обязывает всегда уведомлять человека о том, что у него появились проблемы с законом. В данном случае - с Правилами дорожного движения. Официальное уведомление - важная часть процедуры. Нарушение данного правила способно обнулить счета, предъявленные человеку. Однако не в том случае, если водитель сменил адрес.

"Сведения о месте регистрации собственника транспортного средства входят в состав регистрационных данных транспортного средства, - пояснил Второй кассационный суд общей юрисдикции в своем постановлении. - Таким образом, обязанность изменить регистрационные данные в ГИБДД возложена на собственника транспортного средства, который при смене адреса места проживания должен внести изменения в регистрационные данные транспортного средства. Уклонившись от данного действия, лицо распорядилось своими правами по своему усмотрению. Бремя правовых последствий данного решения лежит на заявителе".

Таким образом, наказания водителя - и первое, и второе - оставлены в силе.

В другом деле гражданин М. нарушил в Москве правила разметки. Где-то под камеры пересек сплошную и был оштрафован на три тысячи рублей. Поскольку о смене адреса он также умолчал, с "письмами счастья" к нему пришли уже судебные приставы. Причем у них было две квитанции. Одна - на три тысячи рублей. Другая - на шесть тысяч, новый штраф - за неоплату первого. Общий счет: девять тысяч рублей в казну. И, само собой, исполнительский сбор.

Как поясняют эксперты, за неуплату административного штрафа граждан наказывают по статье 20.25 КоАП "Уклонение от исполнения административного наказания". Для граждан-неплательщиков предусмотрен штраф в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей. Либо административный арест на срок до пятнадцати суток. Либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов. Таким образом, умолчавший о новом адресе водитель рискует не только деньгами, но и личным временем: его могут отправить трудиться по вечерам на общественно-полезных работах.

Это давно устоявшаяся практика, законность которой не раз подтверждал и Верховный суд. Однако и из нее бывают исключения. Так, недавно мировым судом столицы было принято беспрецедентное решение. Он установил, что свой адрес собственник автомобиля давно сменил. Между тем местом совершения такого нарушения, как несвоевременная уплата штрафа, считается именно место жительства гражданина. А так как место жительства давно другое, то автовладелец просто не мог совершить этого нарушения. При этом у правоприменителя есть все возможности для установления реального места жительства нарушителя. Поэтому суд освободил автовладельца от ответственности.

Как пояснил юрист Кирилл Муратов, такой подход со стороны судов встречается редко, однако он имеет место быть, поскольку в обязанности не только судей, но и должностных лиц, которые составляют протокол об административном правонарушении, входит установление всех обстоятельств по делу. В том числе и установление места совершения административного правонарушения, которым в рассматриваемом случае являлся адрес места регистрации.