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1 час назад

Новости автомира: москвичей предупредили о 9-балльных пробках вечером

Елена Прошина

Департамент транспорта Москвы предупредил о пробках в городе до 9 баллов в вечернее время. Об этом говорится в Телеграм-канале департамента.

Москвичей предупредили о 9-балльных пробках вечером
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вечером ожидаем до 9 баллов. Движение будет местами затруднено - в основном в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД», - говорится в сообщении.

Для поездок по городу Дептранс рекомендует москвичам отказаться от личного автомобиля и пользоваться общественным транспортом.

Напомним, из-за обильного снегопада в среду утром в столице образовались пробки в 10 баллов. Трудности наблюдались на МКАД, особенно на юге, юго-востоке и северо-западе. Также сильные пробки образовались на многих магистралях на въездах в столицу со стороны области.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что за сутки в Москве выпала одна четвертая от месячной нормы осадков. Высота снежного покрова выросла до 15 см.

Автоновости,Евгений Тишковец,
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