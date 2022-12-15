Москвичей предупредили о 9-балльных пробках вечером

Департамент транспорта Москвы предупредил о пробках в городе до 9 баллов в вечернее время. Об этом говорится в Телеграм-канале департамента.

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«Вечером ожидаем до 9 баллов. Движение будет местами затруднено - в основном в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД», - говорится в сообщении.

Для поездок по городу Дептранс рекомендует москвичам отказаться от личного автомобиля и пользоваться общественным транспортом.

Напомним, из-за обильного снегопада в среду утром в столице образовались пробки в 10 баллов. Трудности наблюдались на МКАД, особенно на юге, юго-востоке и северо-западе. Также сильные пробки образовались на многих магистралях на въездах в столицу со стороны области.