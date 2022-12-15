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1 час назад

Новости автомира: Россия продлит запрет на въезд грузовиков из ЕС

Алиса Селезнёва

Власти России намерены продлить запрет на въезд грузовиков из Евросоюза до 30 июня 2023 года. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает РБК.

СМИ: Россия продлит запрет на въезд грузовиков из ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Страны ЕС в рамках санкционного давления ввели с начала апреля запрет на перевозки грузов по территории союза зарегистрированным в России и Белоруссии автомобилям. В конце сентября председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о запрете перевозки «грузовыми транспортными средствами, принадлежащим иностранным перевозчикам, зарегистрированных в иностранных государствах», которые ввели ограничительные меры против российских юридических лиц в соответствующей области.

Запрет был установлен до 31 декабря 2022 года. Источник, знакомый с итогами совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова, и источник в Минтрансе отмечают, что принято решение о его продлении на шесть месяцев, до июня следующего года.

Заместитель гендиректора Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) Евгений Антипов обратил внимание на то, что ЕС введением запрета грубо нарушил международное право и это не могло остаться без ответа.

При этом, по его словам, благодаря постановлению правительства, российские компании получили возможность участвовать в доставке европейских грузов и экспортируемых в ЕС российских товаров, а введение механизма перецепки или перегрузки на границе не привело к увеличению стоимости доставки.

Однако, по информации АСМАП, таможенники ЕС регулярно не выполняют согласованные нормы пропуска из-за чего грузовики стоят на границах по несколько суток.

Автоновости,Евгений Антипов,Михаил Мишустин,Андрей Белоусов,Минтранс РФ,Правительство РФ,ЕС,
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