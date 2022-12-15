Иностранные партнеры "Автотора" хотят вернуться на российский рынок

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что иностранные партнеры "Автотора" очень хотят вернуться.

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"Подают, они очень хотят вернуться", - сказал Алиханов в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, подают ли признаки жизни старые партнеры "Автотора".

Основной причиной, по которой они не могут вернуться, Алиханов назвал "политику их руководителей". Он также добавил, что "Автотор" ждет их возвращения, но при этом предприятие начнет работать с новыми партнерами.

Напомним, до весны 2022 года на "Автоторе" выпускались модели BMW, а также Kia и Hyundai. Сейчас машины этих марок на заводе не производятся.

Ранее сообщалось, что на калининградском предприятии снова начали выпускать машины: до конца года произведут 1,5-2 тысячи штук. В качестве партнеров привлекли китайские компании, но конкретные бренды пока держат в секрете.

В будущем году планируется выпустить как минимум 50 тысяч штук, а оптимистичный план - даже 100 тысяч штук.