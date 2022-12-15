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20 минут назад

Новости автомира: бренд Volkswagen представил лимитированную версию модели T-Roс

ПроКроссовер.ру

Volkswagen готовится к следующей весне, представляя новую ограниченную версию кабриолета T-Roc. Он получил название T-Roc Cabriolet Edition Grey, и ожидается, что поставки начнутся в феврале 2023 года.

Volkswagen представил лимитированную версию модели T-Roс
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру
ПроКроссовер.ру

T-Roc Cabriolet Edition Grey получил 19-дюймовые легкосплавные диски Suzuka в черном цвете, навигационную систему Discover Pro, аудиосистему премиум-класса Beats, и адаптивное управление шасси. Кроссовер с открытым верхом оснащен 1,5-литровым бензиновым агрегатом мощностью 150 л.с.

ПроКроссовер.ру

Новый T-Roc Cabriolet Edition Grey ограничен 999 единицами и имеет скидку до 1400 евро на внутреннем рынке, сообщает Volkswagen. Цены начинаются с 46 470 евро за базовую комплектацию и 51 600 евро за комплектацию Plus.

Автоновости,Volkswagen,
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