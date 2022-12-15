Volkswagen представил лимитированную версию модели T-Roс

Volkswagen готовится к следующей весне, представляя новую ограниченную версию кабриолета T-Roc. Он получил название T-Roc Cabriolet Edition Grey, и ожидается, что поставки начнутся в феврале 2023 года.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

ПроКроссовер.ру

T-Roc Cabriolet Edition Grey получил 19-дюймовые легкосплавные диски Suzuka в черном цвете, навигационную систему Discover Pro, аудиосистему премиум-класса Beats, и адаптивное управление шасси. Кроссовер с открытым верхом оснащен 1,5-литровым бензиновым агрегатом мощностью 150 л.с.

ПроКроссовер.ру