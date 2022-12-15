Toyota снова сократила производственный план на январь 2023 года

Вместо необходимых 850 тысяч экземпляров с конвейера сойдет только 700 тысяч японских автомобилей.

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«Мы хотели бы еще раз извиниться за неоднократные корректировки нашего производственного плана из-за нехватки запчастей», — Toyota.

За январь в мире планируется произвести около 700 тысяч новых автомобилей Toyota. Производитель изменил свой план на январь в сторону уменьшения. Раньше для выполнения плана по выпуску на финансовый год компания должна была бы выпускать по 850 тысяч машин ежемесячно. Но это стало невозможным по двум основным причинам: дефицит запчастей и продолжение пандемии.

По крайней мере, на это ссылается компания, которая в этом месяце оставила общий план выпуска прежним – 9,2 млн машин. В прошлом месяце его сократили с 9,3 млн. До этого, несмотря на явное несоблюдение ежемесячного графика, компания длительное время удерживала план финансового года на уровне 9,3 млн автомобилей. В какой-то момент отсутствие мощностей и запчастей для этого стало очевидным и привело к снижению.

В январе Toyota планирует произвести около 200 тысяч машин на территории Японии и еще около 500 тысяч в других странах. Дополнительно компания все еще опасается дефицита полупроводников. За их поставками будет обеспечен дополнительный контроль. В текущей ситуации уже есть информация о том, что в январе придется приостановить работу двух конвейеров на двух автозаводах Toyota.