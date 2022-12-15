Toyota снова сократила производственный план на январь 2023 года

Вместо необходимых 850 тысяч экземпляров с конвейера сойдет только 700 тысяч японских автомобилей.
«Мы хотели бы еще раз извиниться за неоднократные корректировки нашего производственного плана из-за нехватки запчастей», — Toyota.
За январь в мире планируется произвести около 700 тысяч новых автомобилей Toyota. Производитель изменил свой план на январь в сторону уменьшения. Раньше для выполнения плана по выпуску на финансовый год компания должна была бы выпускать по 850 тысяч машин ежемесячно. Но это стало невозможным по двум основным причинам: дефицит запчастей и продолжение пандемии.
По крайней мере, на это ссылается компания, которая в этом месяце оставила общий план выпуска прежним – 9,2 млн машин. В прошлом месяце его сократили с 9,3 млн. До этого, несмотря на явное несоблюдение ежемесячного графика, компания длительное время удерживала план финансового года на уровне 9,3 млн автомобилей. В какой-то момент отсутствие мощностей и запчастей для этого стало очевидным и привело к снижению.
В январе Toyota планирует произвести около 200 тысяч машин на территории Японии и еще около 500 тысяч в других странах. Дополнительно компания все еще опасается дефицита полупроводников. За их поставками будет обеспечен дополнительный контроль. В текущей ситуации уже есть информация о том, что в январе придется приостановить работу двух конвейеров на двух автозаводах Toyota.
Приостановка производства коснется выпуска Toyota Land Cruiser Prado, который не будет выпускаться на двух конвейерах девять дней. Еще шесть дней не будут производить Lexus GX и Toyota 4Runner. Речь идет о японских заводах, которые не будут выпускать машины из-за дефицита запчастей.