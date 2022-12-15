Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+3° в 
USD 63.36EUR 67.45
Войти в почту
14 минут назад

Новости автомира: Toyota снова сократила запланированный объем производства автомашин на январь 2023 года

Max-cars.ru

Вместо необходимых 850 тысяч экземпляров с конвейера сойдет только 700 тысяч японских автомобилей.

Toyota снова сократила производственный план на январь 2023 года
Фото: Max-cars.ruMax-cars.ru

«Мы хотели бы еще раз извиниться за неоднократные корректировки нашего производственного плана из-за нехватки запчастей», — Toyota.

За январь в мире планируется произвести около 700 тысяч новых автомобилей Toyota. Производитель изменил свой план на январь в сторону уменьшения. Раньше для выполнения плана по выпуску на финансовый год компания должна была бы выпускать по 850 тысяч машин ежемесячно. Но это стало невозможным по двум основным причинам: дефицит запчастей и продолжение пандемии.

По крайней мере, на это ссылается компания, которая в этом месяце оставила общий план выпуска прежним – 9,2 млн машин. В прошлом месяце его сократили с 9,3 млн. До этого, несмотря на явное несоблюдение ежемесячного графика, компания длительное время удерживала план финансового года на уровне 9,3 млн автомобилей. В какой-то момент отсутствие мощностей и запчастей для этого стало очевидным и привело к снижению.

В январе Toyota планирует произвести около 200 тысяч машин на территории Японии и еще около 500 тысяч в других странах. Дополнительно компания все еще опасается дефицита полупроводников. За их поставками будет обеспечен дополнительный контроль. В текущей ситуации уже есть информация о том, что в январе придется приостановить работу двух конвейеров на двух автозаводах Toyota.

Приостановка производства коснется выпуска Toyota Land Cruiser Prado, который не будет выпускаться на двух конвейерах девять дней. Еще шесть дней не будут производить Lexus GX и Toyota 4Runner. Речь идет о японских заводах, которые не будут выпускать машины из-за дефицита запчастей.

Автоновости,Toyota 4Runner,Lexus GX,Toyota Land Cruiser Prado,Toyota Land Cruiser,Lexus,Toyota,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители