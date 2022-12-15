Щетки для очистки автомобилей от снега подорожали на 16%

Траты россиян на зимние автоаксессуары в России выросли в начале декабря, следует из данных совместного исследования аналитического ресурса «Чек Индекс» и онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру», пишет РИА «Новости».

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Так, средний чек щетки для очистки автомобилей от снега вырос на 16% (до 442 рублей) по сравнению с прошлогодним показателем, при этом частота их покупок выросла за год на 12%, а объем продаж — на 29%.

Траты на лопаты для чистки снега выросли на 20% и составили в среднем 726 рублей (частота покупок в начале декабря выросла за год на 2%, а объем продаж – на 19%).