Щетки для очистки автомобилей от снега подорожали на 16%

Траты россиян на зимние автоаксессуары в России выросли в начале декабря, следует из данных совместного исследования аналитического ресурса «Чек Индекс» и онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру», пишет РИА «Новости».
Так, средний чек щетки для очистки автомобилей от снега вырос на 16% (до 442 рублей) по сравнению с прошлогодним показателем, при этом частота их покупок выросла за год на 12%, а объем продаж — на 29%.
Траты на лопаты для чистки снега выросли на 20% и составили в среднем 726 рублей (частота покупок в начале декабря выросла за год на 2%, а объем продаж – на 19%).
Кроме того, на 13% вырос средний чек на покупку движков (толкателей) для снега (до 1520 рублей), а на 19% — на покупку снегоуборщиков (19,3 тыс. рублей). По словам аналитиков, наибольший темп прироста продаж вышеперечисленных товаров пришелся на Московский регион, на что повлияли погодные условия.