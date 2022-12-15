Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+2° в 
USD 63.36EUR 67.45
Войти в почту
16 минут назад

Новости автомира: щетки для очистки автомобилей от снега подорожали на 16%

Газета.Ru

Траты россиян на зимние автоаксессуары в России выросли в начале декабря, следует из данных совместного исследования аналитического ресурса «Чек Индекс» и онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру», пишет РИА «Новости».

Щетки для очистки автомобилей от снега подорожали на 16%
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Так, средний чек щетки для очистки автомобилей от снега вырос на 16% (до 442 рублей) по сравнению с прошлогодним показателем, при этом частота их покупок выросла за год на 12%, а объем продаж — на 29%.

Траты на лопаты для чистки снега выросли на 20% и составили в среднем 726 рублей (частота покупок в начале декабря выросла за год на 2%, а объем продаж – на 19%).

Кроме того, на 13% вырос средний чек на покупку движков (толкателей) для снега (до 1520 рублей), а на 19% — на покупку снегоуборщиков (19,3 тыс. рублей). По словам аналитиков, наибольший темп прироста продаж вышеперечисленных товаров пришелся на Московский регион, на что повлияли погодные условия.

Автоновости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители