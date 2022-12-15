Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+2° в 
USD 63.36EUR 67.45
Войти в почту
24 минуты назад

В работе «Яндекс Go» и Uber произошел сбой

Лера Букина

Жители Москвы не могут заказать такси через «Яндекс Go» и Uber в связи со сбоем в работе приложений. На это обратило внимание РИА Новости.

В работе «Яндекс Go» и Uber произошел сбой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

При попытке оформить вызов возникает надпись «повторно заказать такси можно через одну минуту».

9 декабря сбои наблюдались в работе соцсети «ВКонтакте». Наибольшая доля жалоб была зафиксирована в Москве, Тюмени, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре. В Кейптауне (ЮАР) также заявили о сбое.

До этого сообщалось о сбое в работе Яндекс Навигатора» в столице. Сервис некорректно определял расположение автомобилей в центре города. Позднее в пресс-службе сервиса объяснили, что проблема была связана со сбоем в работе GPS.

Автоновости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители