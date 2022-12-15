В работе «Яндекс Go» и Uber произошел сбой

Жители Москвы не могут заказать такси через «Яндекс Go» и Uber в связи со сбоем в работе приложений. На это обратило внимание РИА Новости.

При попытке оформить вызов возникает надпись «повторно заказать такси можно через одну минуту».

9 декабря сбои наблюдались в работе соцсети «ВКонтакте». Наибольшая доля жалоб была зафиксирована в Москве, Тюмени, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре. В Кейптауне (ЮАР) также заявили о сбое.