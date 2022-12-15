Стала известна цена полноприводного Exeed LX для России

Компания Exeed назвала стоимость кроссовера LX с полным приводом. Его предложат в единственной комплектации Premium Plus по цене 3 750 000 рублей. Такой вседорожник также получит более мощный двигатель, россыпь электронных ассистентов, всевозможные подогревы, панорамную крышу и колеса диаметром 19 дюймов.

Фото: © Exeed © Exeed

Полноприводный Exeed LX оснащен турбомотором 1.6 TGDI от TXL мощностью 150 лошадиных сил и 275 Нм крутящего момента. Коробка — семиступенчатый «робот» DCT. До ста такой кроссовер разгоняется за 10,2 секунды, то есть всего на 0,3 секунды быстрее переднеприводного LX с двигателем 1.5 (147 л.с., 210 Нм) и вариатором. Заявленная максимальная скорость — 205 километров в час.

На кроссовере используется классическая схема Torque on Demand. В обычном режиме двигатель приводит передние колеса, а задние подключаются только при трогании с места, разгоне, пробуксовке передней оси, а также заносе. Электромагнитная муфта срабатывает всего за 0,07 секунды, а еще у LX AWD есть шесть ездовых профилей, перекалиброванных специально под российский климат и дороги: «Эко», «Комфорт», «Спорт», «Снег», «Грунт» и 4х4.

Помимо этого, LX AWD достанутся 19-дюймовые колеса, тормозные суппорты красного цвета, панорамная крыша, а также передние сиденья с подогревом и вентиляцией. В стандартное оснащение войдут обогрев лобового стекла, руля, форсунок омывателя и дистанционный запуск двигателя. Наконец, для кроссовера предложат расширенный набор электронных ассистентов, от круиз-контроля до системы предотвращения столкновений, которая распознает другие машины, пешеходов и велосипедистов.