Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+2° в 
USD 63.36EUR 67.45
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: стала известна цена полноприводного Exeed LX для России

Motor.ru

Компания Exeed назвала стоимость кроссовера LX с полным приводом. Его предложат в единственной комплектации Premium Plus по цене 3 750 000 рублей. Такой вседорожник также получит более мощный двигатель, россыпь электронных ассистентов, всевозможные подогревы, панорамную крышу и колеса диаметром 19 дюймов.

Стала известна цена полноприводного Exeed LX для России
Фото: © Exeed© Exeed

Полноприводный Exeed LX оснащен турбомотором 1.6 TGDI от TXL мощностью 150 лошадиных сил и 275 Нм крутящего момента. Коробка — семиступенчатый «робот» DCT. До ста такой кроссовер разгоняется за 10,2 секунды, то есть всего на 0,3 секунды быстрее переднеприводного LX с двигателем 1.5 (147 л.с., 210 Нм) и вариатором. Заявленная максимальная скорость — 205 километров в час.

На кроссовере используется классическая схема Torque on Demand. В обычном режиме двигатель приводит передние колеса, а задние подключаются только при трогании с места, разгоне, пробуксовке передней оси, а также заносе. Электромагнитная муфта срабатывает всего за 0,07 секунды, а еще у LX AWD есть шесть ездовых профилей, перекалиброванных специально под российский климат и дороги: «Эко», «Комфорт», «Спорт», «Снег», «Грунт» и 4х4.

Помимо этого, LX AWD достанутся 19-дюймовые колеса, тормозные суппорты красного цвета, панорамная крыша, а также передние сиденья с подогревом и вентиляцией. В стандартное оснащение войдут обогрев лобового стекла, руля, форсунок омывателя и дистанционный запуск двигателя. Наконец, для кроссовера предложат расширенный набор электронных ассистентов, от круиз-контроля до системы предотвращения столкновений, которая распознает другие машины, пешеходов и велосипедистов.

Покупателям полноприводный кроссовер обойдется в 3 750 000 рублей. Для сравнения: цены на обычный LX находятся в диапазоне 2 999 900 — 3 399 900 рублей.

Автоновости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители