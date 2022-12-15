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1 час назад

Новости автомира: В Россию вернулся Nissan Juke

Motor.ru

В списке параллельно-импортных моделей очередное пополнение: в России снова можно купить Nissan Juke, модель, продажи которой свернули еще в 2019 году. Дилеры предлагают привезти Juke под заказ по «серой» схеме – ориентировочная стоимость кроссовера составляет 2,3-2,5 миллиона рублей, но она привязана к текущему курсу валюты. Автомобили ввезут в Россию из Европы – как минимум в одном объявлении указано, что для заказа доступен Juke в спецификации для рынка Германии.

В Россию вернулся Nissan Juke
Фото: Motor.ruMotor.ru

Российское представительство Nissan прекратило поставки модели Juke летом 2019 года. Тогда сообщалось, что срок действия Одобрения типа транспортного средства на модель истек, и японская компания не намерена продлевать сертификат. Спрос на кроссовер с экстравагантным дизайном был неплохой, но в разы меньше, чем на X-Trail и Qashqai – так, в 2018 году россияне поставили на учет чуть больше 2,5 тысячи Джуков.

В 2019 году Nissan Juke сменил поколение: в новой генерации кроссовер базируется на платформе CMF-B, которая лежит в основе европейских Renault Clio и Captur. Он стал легче и вместительнее, но сохранил узнаваемые стилистические особенности. В Европе модель представлена с 117-сильной «турботройкой», которая сочетается с шестиступенчатой «механикой» или семиступенчатым преселективным «роботом».

Nissan внесен Минпромторгом в список параллельного импорта, так что автомобили марки можно ввозить в Россию по упрощенной схеме и без разрешения правообладателя. Так, у россиян уже есть возможность заказать американский Nissan Rogue (он же X-Trail нового поколения).

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