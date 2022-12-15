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24 минуты назад

Новости автомира: в Японию начали ввозить Lada и УАЗ казахстанского производства

Газета.Ruиещё 2

В Японии начали предлагать для заказа автомобили Lada и УАЗ, выпущенные в Казахстане. Об этом сообщает портал «Дром», который обратил внимание на сообщение компании Le Parnass, занимающейся ввозом российских машин на японский рынок.

В Японию начали ввозить собранные в Казахстане Lada и УАЗ
Фото: Lada Lada

В Le Parnass рассказали, что с 18 июля 2022 года в Японию запрещено ввозить машины Lada и УАЗ и запчасти для них, произведенные в России. «Но мы не можем отказаться от Lada и УАЗ!» — заявили в компании и объяснили, что занялись импортом машин и комплектующих казахстанского производства.

Японцам предлагается заказать машины Lada Niva Legend, УАЗ «Хантер» и УАЗ «Буханка», эти автомобили собираются в Казахстане на предприятии «СарыаркаАвтоПром» крупноузловым методом.

Автоновости,УАЗ,Lada,
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