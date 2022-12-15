«Яндекс» выпустил собственный электросамокат

«Яндекс» выпустил электросамокат для кикшеринга собственной разработки. Об этом «Ленте.ру» сообщили представители компании. Анонс состоялся на мероприятии YaC 2022.

Фото: Яндекс Яндекс

В корпорации отметили, что представленный самокат является первым в своем роде транспортным средством, изготовленным из магниевого сплава. Благодаря такому решению, самокат стал легче и прочнее. Устройство имеет большой дорожный просвет, оснащено передними и задними амортизаторами.

У самоката широкая, но короткая платформа, что не позволяет кататься на нем вдвоем. Также руль устройства стал шире, а радиус поворота значительно уменьшился. В компании объяснили, что подобная конструкция позволяет удобнее разворачиваться на узких улицах.

Новый самокат будет доступен в сервисе кикшеринга «Яндекс Go», модель не окажется в свободной продаже. В компании уточнили, что устройство станет доступным для аренды весной 2023 года.

Также в компании показали карты нового поколения. В «Яндексе» приблизили вид зданий, дорог, подземных переходов и других объектов к реальным. «При этом мы не хотим делать карту фотореалистичной: тогда из-за обилия подробностей она будет слишком долго загружаться», — отметил директор по продуктовой стратегии «Яндекс Карт» Илья Александров.