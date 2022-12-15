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1 час назад

Новости автомира: зарубежные партнеры «Автотора» захотели вернуться на российский рынок

Лера Букина

Зарубежные партнеры автохолдинга «Автотор» были бы рады вернуться на рынок России. Об этом заявил РИА Новости губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Зарубежные партнеры «Автотора» захотели вернуться на российский рынок
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Некоторые производители прямо очень хотят вернуться», - подчеркнул он.

Губернатор сообщил о готовности предприятия ждать их. Он отметил, что данным партнерам будут предоставлены необходимые мощности для производства. Как подчеркнул Алиханов, некоторые производители осознают, что лишаются огромного перспективного рынка. Он отметил, что в отсутствие конкурентов они могли бы занимать «все большую и большую долю».

Губернатор выразил уверенность в том, что вернуться они не могут из-за «политики их руководителей». Алиханов также отметил, что российское автосборочное предприятие все же начнет сотрудничать с новыми партнерами.

Ранее Алиханов сообщил о возобновлении сборки автомобилей на калининградском автомобильном заводе. Предприятие заключило соглашения с тремя компаниями из Китая, подчеркнул он. О том, что завод вернулся к работе, стало известно во вторник, 13 декабря.

Автоновости,Антон Алиханов,
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