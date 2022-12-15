Зарубежные партнеры «Автотора» захотели вернуться на российский рынок

Зарубежные партнеры автохолдинга «Автотор» были бы рады вернуться на рынок России. Об этом заявил РИА Новости губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

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«Некоторые производители прямо очень хотят вернуться», - подчеркнул он.

Губернатор сообщил о готовности предприятия ждать их. Он отметил, что данным партнерам будут предоставлены необходимые мощности для производства. Как подчеркнул Алиханов, некоторые производители осознают, что лишаются огромного перспективного рынка. Он отметил, что в отсутствие конкурентов они могли бы занимать «все большую и большую долю».

Губернатор выразил уверенность в том, что вернуться они не могут из-за «политики их руководителей». Алиханов также отметил, что российское автосборочное предприятие все же начнет сотрудничать с новыми партнерами.