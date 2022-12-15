Российский миллиардер купил два Maybach, один - на запчасти

Один из российских миллиардеров хотел приобрести автомобиль Mercedes, но не смог его купить из-за санкций. Вместо этого он купил два Maybach, один из них — для запчастей. Об этом сообщает деловая газета Financial Times.

Фото: Mercedes-Benz Mercedes-Benz

В статье говорится о том, как существуют россияне в условиях ограничений и параллельного импорта. Корреспондент FT поговорил с гражданами РФ, которые занимаются ввозом санкционных товаров, управляют компаниями, связанными с зарубежными поставками, и несколькими миллиардерами.

Один из них считает, что прибыль от контрабанды настолько высока, что предметы роскоши всегда попадут в Россию, независимо от санкций.

«Будет тяжело в течение двух, трех, четырех лет. Потом мы адаптируемся», — заявил другой миллиардер, попавший под персональные санкции.

Он напомнил, что у обложенного санкциями Ирана со временем наладилось собственное импортозамещение.

«Посмотрите на Иран. Они все делают сами, [...] у них есть свои собственные цепочки поставок, и если у них нет запчасти, они покупают ее на черном рынке», — приводит газета слова миллиардера.