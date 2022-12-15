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1 час назад

Новости автомира: российский миллиардер купил два Maybach, один из них - для запчастей

Газета.Ru

Один из российских миллиардеров хотел приобрести автомобиль Mercedes, но не смог его купить из-за санкций. Вместо этого он купил два Maybach, один из них — для запчастей. Об этом сообщает деловая газета Financial Times.

Российский миллиардер купил два Maybach, один - на запчасти
Фото: Mercedes-BenzMercedes-Benz

В статье говорится о том, как существуют россияне в условиях ограничений и параллельного импорта. Корреспондент FT поговорил с гражданами РФ, которые занимаются ввозом санкционных товаров, управляют компаниями, связанными с зарубежными поставками, и несколькими миллиардерами.

Один из них считает, что прибыль от контрабанды настолько высока, что предметы роскоши всегда попадут в Россию, независимо от санкций.

«Будет тяжело в течение двух, трех, четырех лет. Потом мы адаптируемся», — заявил другой миллиардер, попавший под персональные санкции.

Он напомнил, что у обложенного санкциями Ирана со временем наладилось собственное импортозамещение.

«Посмотрите на Иран. Они все делают сами, [...] у них есть свои собственные цепочки поставок, и если у них нет запчасти, они покупают ее на черном рынке», — приводит газета слова миллиардера.

В октябре член Еврокомиссии по юстиции Дидье Рейндерс заявил, что Брюссель заморозил активы российского бизнеса на €17,4 млрд. Аналогичную оценку приводил представитель ЕК Кристиан Виганд. Он уточнил, что речь идет об активах — счетах, недвижимости, яхтах и других предметов роскоши — 1350 лиц и организаций, попавших под европейские санкции. В мае объем арестованных средств оценивался примерно в €10 млрд.

Автоновости,Maybach,Дидье Рейндерс,Еврокомиссия,
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