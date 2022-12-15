Названы автомобильные бренды, захотевшие вернуться в Россию

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что некоторые мировые автомобильные бренды хотят вернуться на российский рынок. Речь идет о BMW, Hyundai и Kia, которые до недавнего времени сотрудничали с автозаводом «Автотор». По словам главы региона, возвращению в страну марок мешает «политика руководителей». При этом российское предприятие готово предоставить зарубежным компаниям необходимые мощности для перезапуска производства.

Фото: © Автотор © Автотор

По словам Алиханова, зарубежные автопроизводители понимают, что потеряли огромный рынок. Кроме того, в отсутствие многих конкурентов бренды могли бы занять перспективную нишу. Несмотря на значительные экономические потери, вернуться в Россию компании не могут из-за политики руководства. Наибольшую заинтересованность в возврате проявляют BMW, Hyundai и Kia, которые постараются первыми выйти на российский рынок.

Пока этого не произошло калининградский «Автотор» будет работать с новыми партнерами. Руководство предприятия достигло ряда договоренностей, которые в 2023 году обеспечат загрузку конвейеров. Ожидается, что автозавод в следующем году выпустит около ста тысяч транспортных средств.