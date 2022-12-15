Toyota приостановит работу двух заводов в январе 2023 года

В следующий финансовый год компания Toyota намерена произвести около 9,2 млн автомобилей. Такой прогноз озвучили в пресс-службе концерна, передает SPEEDME.RU.
Представители пояснили, что поставки полупроводников будут тщательно контролироваться, что позволит производить как можно больше авто в кратчайшие сроки.
Также стало известно, что в планах компании приостановка работы заводов в Хамуре и Тахаре на 9 и 6 дней соответственно. Там, к слову, выпускаются премиальные внедорожники Toyota Land Cruiser Prado, Lexus GX и Toyota 4Runner.