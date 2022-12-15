Toyota приостановит работу двух заводов в январе 2023 года

В следующий финансовый год компания Toyota намерена произвести около 9,2 млн автомобилей. Такой прогноз озвучили в пресс-службе концерна, передает SPEEDME.RU.

Фото: Toyota Toyota

Представители пояснили, что поставки полупроводников будут тщательно контролироваться, что позволит производить как можно больше авто в кратчайшие сроки.