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1 час назад

Новости автомира: Toyota приостановит работу двух заводов в январе 2023 года

Моя Москва.онлайн

В следующий финансовый год компания Toyota намерена произвести около 9,2 млн автомобилей. Такой прогноз озвучили в пресс-службе концерна, передает SPEEDME.RU.

Toyota приостановит работу двух заводов в январе 2023 года
Фото: Toyota Toyota

Представители пояснили, что поставки полупроводников будут тщательно контролироваться, что позволит производить как можно больше авто в кратчайшие сроки.

Также стало известно, что в планах компании приостановка работы заводов в Хамуре и Тахаре на 9 и 6 дней соответственно. Там, к слову, выпускаются премиальные внедорожники Toyota Land Cruiser Prado, Lexus GX и Toyota 4Runner.

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