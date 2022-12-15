Создана санитарная Lada Niva с местом для лежачего больного

Дочерняя компания госкорпорации «Ростех» подготовила санитарный автомобиль на базе внедорожника Lada Niva Travel, рассказали в сообществе Lada Niva Documentary в соцсети «ВКонтакте».
Модификацией автомобиля, который получил название «Медслужба М1» занималась компания «Швабе-СпецАвто». Отмечается, что внедорожник имеет возможность быстрой трансформации салона, которую может выполнить один человек.
Санитарную Lada Niva Travel можно эксплуатировать как в варианте пассажирского автомобиля, так и автомобиля медицинского назначения. Так, в пассажирском варианте в машину вмещаются водитель и четыре пассажира. После трансформации в салоне можно перевозить двух пассажиров и одного больного на носилках, либо одного инвалида-колясочника с коляской.