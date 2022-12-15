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58 минут назад

Новости автомира: Ученые пермского Политеха изобрели подогревающие слои на дорогах для борьбы с гололедом

Газета.Ru

Ученые пермского Политеха предложили в качестве борьбы с снегом и льдом для снижения рисков ДТП зимой использовать технологию строительства автомобильных дорог с подогревающими слоями. Об этом «Газете.Ru» рассказали представители вуза.

Российские ученые изобрели подогревающие слои на дорогах для борьбы с гололедом
Фото: Газета.руГазета.ру

«Технология заключается в укладке дополнительного слоя, который включает в себя нагреватели и сеть датчиков, которые отслеживают текущую температуру дорожного полотна. Во время строительства его достаточно просто размотать из рулона и уложить», — рассказал кандидат технических наук, доцент кафедры «Автомобильные дороги и мосты» Кирилл Тюрюханов.

По словам специалистов, в сравнении с другими методами подогрев является по-настоящему эффективным способом избежать гололеда с точки зрения экологии, экономики и срока службы дорог.

«Система подсоединена и к метеослужбе, чтобы быстро среагировать при выпадении осадков. Потребляемая мощность может варьироваться в зависимости от этого фактора», — пояснил Тюрюханов.

По словам студентки строительного факультета ПНИПУ Екатерины Соколовой, данная технология имеет лишь один минус — это высокая стоимость.

«При этом дороги имеют больший срок службы, ведь периодическое промерзание и оттаивание в течение холодного сезона приводит к образованию трещин и выбоин. Кроме того, будет значительная экономия на уборке улиц», — заключила она.

Ранее сообщалось, что японские ученые тестируют новую технологию добычи электричества — из снега. Эксперимент был запущен в городе Аомори и продлится до весны 2023 года.

Автоновости,Екатерина Соколова,
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