Российские ученые изобрели подогревающие слои на дорогах для борьбы с гололедом

«Технология заключается в укладке дополнительного слоя, который включает в себя нагреватели и сеть датчиков, которые отслеживают текущую температуру дорожного полотна. Во время строительства его достаточно просто размотать из рулона и уложить», — рассказал кандидат технических наук, доцент кафедры «Автомобильные дороги и мосты» Кирилл Тюрюханов.