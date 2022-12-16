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1 час назад

Новости автомира: китайский автобренд Exeed представит в России четыре новинки в 2023 году

Газета.Ruиещё 3

В будущем году китайский автобренд Exeed, который принадлежит Chery, представит в России четыре новинки. Об этом представители бренда рассказали на пресс-конференции по случаю вывода на рынок РФ полноприводной версии кроссовера LX, сообщает портал «Китайские автомобили».

Exeed представит в России четыре новинки в 2023 году
Фото: ExeedExeed

В список новинок войдут как рестайлинговые версии текущих моделей, так и новые машины, объяснили в компании, но конкретные модели не перечислили. Как предполагает издание, речь может идти о модернизированных кроссоверах VX, TXL и LX, а также появлении купе-кроссовера AtlantiX (Yaoguang). Также отмечается, что у Exeed есть планы по локализации производства в России.

Сейчас в российскую модельную линейку Exeed входят кроссоверы LX (от 2,34 млн рублей), TXL (от 3,25 млн рублей) и VX (от 3,99 млн рублей).

Ранее сообщалось, что теперь в РФ можно заказать модификацию Exeed LX с полным приводом и двигателем объемом 1,6 литра. Этот мотор развивает 150 л.с. (275 Нм) и сочетается с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Новинка стоит от 3,1 млн рублей. Прежде российским покупателям был доступен LX только с передним приводом и 1,5-литровым мотором.

Автоновости,Кроссовер,Chery,
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