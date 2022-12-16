Exeed представит в России четыре новинки в 2023 году

В будущем году китайский автобренд Exeed, который принадлежит Chery, представит в России четыре новинки. Об этом представители бренда рассказали на пресс-конференции по случаю вывода на рынок РФ полноприводной версии кроссовера LX, сообщает портал «Китайские автомобили».

Фото: Exeed Exeed

В список новинок войдут как рестайлинговые версии текущих моделей, так и новые машины, объяснили в компании, но конкретные модели не перечислили. Как предполагает издание, речь может идти о модернизированных кроссоверах VX, TXL и LX, а также появлении купе-кроссовера AtlantiX (Yaoguang). Также отмечается, что у Exeed есть планы по локализации производства в России.

Сейчас в российскую модельную линейку Exeed входят кроссоверы LX (от 2,34 млн рублей), TXL (от 3,25 млн рублей) и VX (от 3,99 млн рублей).