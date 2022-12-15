"Автоваз" запланировал выпуск 401,6 тыс. авто в 2023 году

Совет директоров "Автоваза" утвердил производственный план на следующий год, согласно которому будет выпущено 401,6 тыс. автомобилей, сообщили в Минпромторге РФ.

Фото: Алена Селезнева/ТАСС Алена Селезнева/ТАСС

"Утвержденный на совете директоров АО "Автоваз" производственный план на 2023 год - 401,6 тыс. автомобилей", - отметили в министерстве.

В 2022 году ожидается, что "Автоваз" выпустит 220 тыс. автомобилей. Ранее вице-премьер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров отмечал, что автопроизводитель планирует произвести и продать от 400 тыс. до 500 тыс. автомобилей.