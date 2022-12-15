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35 минут назад

Новости автомира: в Саратовской области начнут производить китайские электрокары

Мария Иванова

Глава Саратовской области Роман Бусаргин рассказал, что в Энгельсе планируют запустить производство китайских электромобилей, тяговых аккумуляторных батарей и зарядных станций. Об этом рассказал «Мотор».

В Саратовской области начнут производить китайские электрокары
Фото: autohome.com.cnautohome.com.cn

Бусаргин заявил, что партнером по производству электрокаров станет китайский концерн FAW.

По версии «Мотора», в Саратовской области могут начать производство кроссовера среднего размера FAW E01 с электромотором в 190 лошадиных сил и батареей емкостью 61,3 киловатт-часа. Запас хода этого авто составляет 450 километров. В Китае этот электромобиль стоит 1,8 миллиона рублей.

Другой вероятный кандидат на производство - минитвэн Bestune NAT, специально созданный для работы в такси и каршеринге. Он существует в двух версиях - с электромотором на передней оси (136 либо 163 лошадиных сил) и с аккумулятором на 53 или 56 киловатт-часов. Запас хода - 401- 425 километров, стоимость в Китае - 1,3 миллиона рублей.

На заводе в Энгельсе планируют создать до 270 рабочих мест. До конца 2023 года запланирован выпуск двух тысяч батарейных машин для такси и каршеринга.

На бывшем заводе Renault в Москве ранее решили начать производство электрокара «Москвич». Мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что через два-три года на предприятии запустят российскую платформу электромобилей.

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