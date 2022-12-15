Peugeot готовит «революционный» концепт-кар

Компания Peugeot продолжает подогревать интерес к дебюту концепта Inception, который в самой компании называют «революционным» и «беспрецедентным». Дизайн шоу-кара по-прежнему держат в секрете, однако на новых тизерах засветились некоторые его элементы. Peugeot уже удалось удивить поклонников выбранным местом для премьеры: вопреки ожиданиям, концепт не показали на Парижском салоне – он дебютирует в США на выставке потребительской электроники CES. Удивительно в этом то, что Peugeot официально не представлен в Северной Америке.

Фото: Motor.ru Motor.ru

На новых изображения запечатлены эмблема Peugeot на радиаторной решетке, закрепленная на трех горизонтальных ламелях, трехмерное наполнение задних фонарей и круглый элемент с подсветкой по контуру. Ожидается, Inception получит i-Cockpit нового поколения – фирменное решение марки для оформления интерьера.

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В Peugeot заявили, что концепт демонстрирует «новый стилистический язык» с «революционным дизайном интерьера», и пообещали «беспрецедентные ощущения от вождения». «Концепт Peugeot Inception открывает новую эру, основанную на ценностях бренда: очаровании, эмоциях и превосходстве», – говорится в официальном сообщении французской марки.

Ранее стало известно, что 2023 год станет для компании «годом электрификации», и уже к 2024-му французы смогут предложить электрифицированные версии для всех существующих моделей. В их числе будут «зеленые» e-208 GT и e-308, универсал e-308 SW, а также гибридные 3008, 5008 и 408.