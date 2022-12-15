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1 час назад

Новости автомира: Peugeot готовит «революционный» концепт-кар

Motor.ru

Компания Peugeot продолжает подогревать интерес к дебюту концепта Inception, который в самой компании называют «революционным» и «беспрецедентным». Дизайн шоу-кара по-прежнему держат в секрете, однако на новых тизерах засветились некоторые его элементы. Peugeot уже удалось удивить поклонников выбранным местом для премьеры: вопреки ожиданиям, концепт не показали на Парижском салоне – он дебютирует в США на выставке потребительской электроники CES. Удивительно в этом то, что Peugeot официально не представлен в Северной Америке.

Peugeot готовит «революционный» концепт-кар
Фото: Motor.ruMotor.ru

На новых изображения запечатлены эмблема Peugeot на радиаторной решетке, закрепленная на трех горизонтальных ламелях, трехмерное наполнение задних фонарей и круглый элемент с подсветкой по контуру. Ожидается, Inception получит i-Cockpit нового поколения – фирменное решение марки для оформления интерьера.

Motor.ru
Motor.ru
Motor.ru

В Peugeot заявили, что концепт демонстрирует «новый стилистический язык» с «революционным дизайном интерьера», и пообещали «беспрецедентные ощущения от вождения». «Концепт Peugeot Inception открывает новую эру, основанную на ценностях бренда: очаровании, эмоциях и превосходстве», – говорится в официальном сообщении французской марки.

Ранее стало известно, что 2023 год станет для компании «годом электрификации», и уже к 2024-му французы смогут предложить электрифицированные версии для всех существующих моделей. В их числе будут «зеленые» e-208 GT и e-308, универсал e-308 SW, а также гибридные 3008, 5008 и 408.

Премьера Peugeot Inception состоится на выставке CES-2023 5 января в 23:00 по центральноевропейскому времени. Онлайн-презентация пройдет утром 6 января.

Автоновости,Peugeot,
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