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33 минуты назад

Новости автомира: обновленный кроссовер Changan CS35Plus подорожал в РФ почти на 400 000 рублей

Южный автомобиль

Китайская марка Changan начала продажи в России обновленного кроссовера Changan CS35Plus. Новая модель стоит от 2 379 000 рублей, что почти на 400 000 рублей дороже дорестайлинговой версии.

Обновленный Changan CS35Plus подорожал почти на 400 000 рублей
Фото: Южный автомобильЮжный автомобиль

Новый Changan CS35Plus получил бензиновый турбомотор рабочим объемом 1,4 литра. Он выдает 150 лошадиных сил мощности и 255 Нм крутящего момента. В паре с двигателем предлагается только семиступенчатая роботизированная трансмиссия. После обновления Changan CS35Plus получил новую безрамочную решетку радиатора, новую оптику и новые бамперы. В салоне изменилась передняя панель, появились новые экраны и селектор коробки передач другого дизайна.

Южный автомобиль

Уже в базе Changan CS35Plus может похвастаться светодиодной оптикой, 17-дюймовыми колесными дисками, подогревами передних кресел и лобового стекла, бесключевым доступом, частичную отделку салона экокожей, 7-дюймовой приборной панелью, 10-дюймовым экраном мультимедийной системы, камерой заднего вида и климат-контролем. У топовой версии Changan CS35Plus будут 18-дюймовые колеса, экокожа на креслах, панорамный люк, беспроводная зарядка, датчик дождя и адаптивный круиз-контроль. За такую версию придется отдать 2 429 900 рублей.

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