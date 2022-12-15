Toyota перевела пикап Hilux на электротягу

Компания Toyota построила электрический Hilux. Пикап показали в рамках мероприятия, посвящённого 60-летию тайского подразделения, но параметры силовой установки уточнять не стали. При этом президент Toyota Акио Тойода ещё раз напомни, что электромобили — не единственный путь к снижению вредных выбросов. К массовому переходу на электричество должно быть готово и само общество, и инфраструктура, и пока этого не произошло, можно и нужно развивать альтернативные технологии.

Фото: Toyota Toyota

Компания Toyota отметила 60-летие тайского подразделения и на мероприятии в честь юбилея представила две новинки. Обе носят статус концепта и в их разработке приняли участие специалисты Toyota Motor Thailand. Утилитарный грузовичок IMV 0, к примеру, адресован частным предпринимателям. Идея тут такая же, как у модульной мебели IKEA: покупатели смогут конструировать машину под себя, выбирая нужные блоки из доступного перечня.

Toyota

А вот прототип Hilux Revo BEV более универсален. По сути, это электрический аналог обычного пикапа, но подробностей о его силовой установке Toyota пока не приводит. К слову, это один из вкладов компании в общее дело по достижению углеродной нейтральности, хотя зацикливания на одних лишь электрокарах президент Toyota Акио Тойода не одобряет. Он считает, что к массовому переходу на электротягу должно быть готово не только общества, но и инфраструктура, и поэтому предлагает обратить внимание на другие технологии.

Toyota

Например, водород. В модельном ряду Toyota уже есть седан Mirai на топливных элементах, а недавно компания рассказала, что работает над водородным Hilux. Грант на этот проект японцы получили от британского Центра передовых двигателей, некоммерческой организации, которая финансирует разработки силовых установок с низким уровнем выбросов углекислоты.