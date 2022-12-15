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27 минут назад

Новости автомира: Toyota перевела пикап Hilux на электротягу

Motor.ru

Компания Toyota построила электрический Hilux. Пикап показали в рамках мероприятия, посвящённого 60-летию тайского подразделения, но параметры силовой установки уточнять не стали. При этом президент Toyota Акио Тойода ещё раз напомни, что электромобили — не единственный путь к снижению вредных выбросов. К массовому переходу на электричество должно быть готово и само общество, и инфраструктура, и пока этого не произошло, можно и нужно развивать альтернативные технологии.

Toyota перевела пикап Hilux на электротягу
Фото: ToyotaToyota

Компания Toyota отметила 60-летие тайского подразделения и на мероприятии в честь юбилея представила две новинки. Обе носят статус концепта и в их разработке приняли участие специалисты Toyota Motor Thailand. Утилитарный грузовичок IMV 0, к примеру, адресован частным предпринимателям. Идея тут такая же, как у модульной мебели IKEA: покупатели смогут конструировать машину под себя, выбирая нужные блоки из доступного перечня.

Toyota

А вот прототип Hilux Revo BEV более универсален. По сути, это электрический аналог обычного пикапа, но подробностей о его силовой установке Toyota пока не приводит. К слову, это один из вкладов компании в общее дело по достижению углеродной нейтральности, хотя зацикливания на одних лишь электрокарах президент Toyota Акио Тойода не одобряет. Он считает, что к массовому переходу на электротягу должно быть готово не только общества, но и инфраструктура, и поэтому предлагает обратить внимание на другие технологии.

Toyota

Например, водород. В модельном ряду Toyota уже есть седан Mirai на топливных элементах, а недавно компания рассказала, что работает над водородным Hilux. Грант на этот проект японцы получили от британского Центра передовых двигателей, некоммерческой организации, которая финансирует разработки силовых установок с низким уровнем выбросов углекислоты.

В консорциум под руководством Toyota Motor Manufacturing UK вошли Ricardo, ETL, D2H и исследовательский центр Thatcham Research. Предприятие при поддержке научно-исследовательского отдела Toyota Motor Europe обязуется уже в 2023 году представить первые экземпляры Toyota Hilux с водородным двигателем.

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