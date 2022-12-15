Российский миллиардер купил два Maybach, один - на запчасти

Один из российских миллиардеров приобрел два автомобиля Maybach – один для личного пользования, другой – для дальнейшего использования запчастей. Об этом пишет Financial Times (FT).

Фото: Mercedes-Benz Mercedes-Benz

Отмечается, что покупка была совершена летом. Миллиардер опасался, что из-за дефицита оригинальных запчастей марки он столкнется с ремонтом низкого качества.

Материал газеты посвящен жизни россиян в условиях санкций и параллельного импорта. Корреспонденту удалось поговорить с российскими гражданами, занимающимися ввозом санкционных товаров, а также с рядом миллиардеров.

По словам одного низ них, прибыль от контрабанды огромна. В этой связи предметы роскоши в любом случае окажутся на российском рынке, и санкции не станут препятствием, указал собеседник.

По его мнению, сложности будут наблюдаться «два, три, четыре» года. Однако после этого страна сможет адаптироваться. Он привел в пример Иран, который смог наладить собственное импортозамещение.

Санкции, которые ввел Запад в ответ на спецоперацию России на Украине, затронули российский автопром и авторынок. Многие известные автобренды решили покинуть Россию.