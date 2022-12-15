Российский миллиардер купил два Maybach, один - на запчасти

Один из российских миллиардеров приобрел два автомобиля Maybach – один для личного пользования, другой – для дальнейшего использования запчастей. Об этом пишет Financial Times (FT).
Отмечается, что покупка была совершена летом. Миллиардер опасался, что из-за дефицита оригинальных запчастей марки он столкнется с ремонтом низкого качества.
Материал газеты посвящен жизни россиян в условиях санкций и параллельного импорта. Корреспонденту удалось поговорить с российскими гражданами, занимающимися ввозом санкционных товаров, а также с рядом миллиардеров.
По словам одного низ них, прибыль от контрабанды огромна. В этой связи предметы роскоши в любом случае окажутся на российском рынке, и санкции не станут препятствием, указал собеседник.
По его мнению, сложности будут наблюдаться «два, три, четыре» года. Однако после этого страна сможет адаптироваться. Он привел в пример Иран, который смог наладить собственное импортозамещение.
Санкции, которые ввел Запад в ответ на спецоперацию России на Украине, затронули российский автопром и авторынок. Многие известные автобренды решили покинуть Россию.
Сегодня губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что зарубежные партнеры автохолдинга были бы рады вернуться на российский рынок. Как подчеркнул он, некоторые производители осознают, что лишаются огромного перспективного рынка.