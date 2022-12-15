Путин поручил привести в порядок региональные автодороги

Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что строительство новых автомобильных трасс позволит связать западные и восточные рубежи России. Об этом информирует РИА Новости.

Фото: © ТАСС/Станислав Красильников © ТАСС/Станислав Красильников

«Чтобы помочь компаниям наладить логистические и кооперационные связи, развиваем надежные и безопасные транспортные коридоры», — сказал глава государства.

По его мнению, РФ за счет своего географического положения и геополитических возможностей может застраховать такие логистические схемы от любых рисков.

Путин рассказал, что сейчас продолжается строительство скоростной автомагистрали Москва — Казань, которая в будущем соединит качественной дорогой Санкт-Петербург с городами Екатеринбургом, Челябинском и Тюменью, а в перспективе с Иркутском и Владивостоком. По его прогнозу, через Тольятти дорога выйдет на Казахстан, а на востоке — на Монголию и Китай.

«Все это позволит на новом уровне связать западные и восточные рубежи нашей страны», — отметил российский лидер.