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14 минут назад

Новости автомира: самым быстрым автомобилем в мире стал Ford - он разогнался до 500 км/ч

Motor.ru

Владелец полигона Johnny Bohmer Proving Ground Джонни Бомер установил новый мировой рекорд скорости для автомобилей с допуском на обычные дороги. Его Ford GT, оснащенный работающей на биоэтаноле 1900-сильной «битурбовосьмеркой», разогнался до 500 километров в час, улучшив достижение гиперкара SSC Tuatara (474,76 километра в час). Несмотря на безумную мощность, Бомер использует машину для ежедневных поездок за детьми в школу и по делам.

500 км/ч: самым быстрым автомобилем в мире стал Ford
Фото: © Johnny Bohmer Proving Ground© Johnny Bohmer Proving Ground

В начале прошлого года гиперкару SSC Tuatara удалось подтвердить звание самой быстрой дорожной машины. Во время заезда на полигоне Johnny Bohmer Proving Ground, который одновременно служит взлётно-посадочной полосой Космического центра имени Джона Фицджеральда Кеннеди на острове Мерритт во Флориде, купе показало среднюю скорость 455,3 километра в час.

Улучшить достижение получилось весной 2022-го — 474,76 км/ч, — но теперь его побил сам Джонни Бомер за рулем Ford GT.

Johnny Bohmer Proving Ground
Забавно, что Бомер всего лишь хотел протестировать блок управления FuelTech FT600 и новый трекшн-контроль, поэтому до последнего не убирал ногу с педали газа. Скорость измеряли с помощью набора телеметрии Racelogic VBox Performance Box Touch, четырех экшен-камер Garmin Virb Ultra 30, блока FuelTech и спидометра Racepak, обобщенные данные с которых показали, что суперкар со спонсорской ливреей Gas Monkey Garage разогнался до фантастических 500,1 километра в час.

При этом Ford GT первого поколения, прозванный Badd GT, может выезжать на обычные дороги, и Бомер часто возит на нём детей в школу. В движение машину приводит алюминиевая «восьмерка» с двумя турбокомпрессорами, развивающая около 1900 лошадиных сил и 2240 Нм крутящего момента.

Тяга на заднюю ось идет через кастомную шестиступенчатую «механику», и разгонной динамике двухдверки позавидуют даже гиперкары. До 60 миль в час (97 км/ч) Badd GT ускоряется за 2,5 секунды, до 100 миль в час (160,9 км/ч) — за 5,3 секунды.

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