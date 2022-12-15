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8 минут назад

В Казахстане снова собирают Hyundai Solaris благодаря запчастям из России

Motor.ru

Автозавод Hyundai Trans Kazakhstan перезапустил конвейер по сборке седана Solaris, который в Казахстане продают под именем Accent. Производство модели приостанавливали в августе из-за нехватки комплектующих, которые поставляли в страну из России. Однако теперь предприятию удалось найти каналы поставок запчастей. Производитель предлагает автомобиль в единственной комплектации стоимостью 9,9 миллиона тенге (примерно 1,3 миллиона рублей по текущему курсу).

В Казахстане возобновили сборку Hyundai Solaris благодаря России
Фото: Hyundai Accent© HyundaiHyundai Accent© Hyundai

Запчасти для Hyundai Accent привозят в Казахстан из Китая, Индии и Южной Кореи. Кроме того, «Астана Моторс» сообщает, что некоторые детали поступают на предприятие из России. О каких именно комплектующих идет речь, не уточняется.

После возобновления производства к местным дилерам поступили первые седаны в комплектации Business. Такие версии оборудуют 1,6-литровым «атмосферником» мощностью 123 лошадиные силы и автоматической трансмиссией. В комплектацию автомобиля входят две подушки безопасности, кондиционер, подогрев передних сидений, а также тканевый салон и мультимедийная система с пятидюймовым экраном.

В начале декабря китайская компания Changan начала в Казахстане продажи двух новых кроссоверов CS35 Plus и CS55 Plus. При этом модели не представлены на российском рынке.

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