В Японии появились Lada и УАЗ из Казахстана

Компания Le Parnass занялась экспортом в Японию автомобилей АвтоВАЗа и модельного ряда Ульяновского автозавода. В настоящее время на японском рынке доступны классические Lada Niva Legend, UAZ Hunter и УАЗ «Буханка». При этом в стране действует запрет на прямой ввоз товаров с территории России. Поэтому импортёр поставляет транспортные средства, собранные крупноузловым методом на предприятии в Казахстане. Также в Японию ввозят и запчасти для этих машин.

Фото: motor.ru motor.ru

Российские автомобили собирают на заводе «СарыаркаАвтоПром» в Казахстане крупноузловым методом. Изначально все машины производят для местного рынка. Однако представители Le Parnass приобретают транспортные средства российских брендов для последующей реализации в Японии. Кроме того, фирма осуществляет поставку запчастей и расходников для отечественных машин на японский рынок.

При этом в Японии с 18 июля нынешнего года действует запрет на прямой ввоз товаров из России из-за международных санкций.