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1 час назад

Новости автомира: В Японии появились Lada и УАЗ из Казахстана

Motor.ru

Компания Le Parnass занялась экспортом в Японию автомобилей АвтоВАЗа и модельного ряда Ульяновского автозавода. В настоящее время на японском рынке доступны классические Lada Niva Legend, UAZ Hunter и УАЗ «Буханка». При этом в стране действует запрет на прямой ввоз товаров с территории России. Поэтому импортёр поставляет транспортные средства, собранные крупноузловым методом на предприятии в Казахстане. Также в Японию ввозят и запчасти для этих машин.

В Японии появились Lada и УАЗ из Казахстана
Фото: motor.rumotor.ru

Российские автомобили собирают на заводе «СарыаркаАвтоПром» в Казахстане крупноузловым методом. Изначально все машины производят для местного рынка. Однако представители Le Parnass приобретают транспортные средства российских брендов для последующей реализации в Японии. Кроме того, фирма осуществляет поставку запчастей и расходников для отечественных машин на японский рынок.

При этом в Японии с 18 июля нынешнего года действует запрет на прямой ввоз товаров из России из-за международных санкций.

В конце мая сообщалось, что модельный ряд Lada продавали в Японии несмотря на санкции. Тогда в Стране восходящего солнца можно было купить классические Niva и спортивные Vesta.

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