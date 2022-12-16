GM объявил об отзыве более 740 тысяч автомобилей четырех марок

Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA) обязало General Motors отозвать 740 108 автомобилей с дефектом оптики. Оказалось, что у Chevrolet Silverado 1500, Tahoe и Suburban, GMC Sierra 1500 и Yukon, Cadillac Escalade, CT4 и CT5, а также Buick Envision не гаснут дневные ходовые огни при включении фар. У GM нет информации о происшествиях, связанных с обнаруженной неисправностью, однако ДХО, включенные одновременно с фарами – это нарушение Федерального стандарта безопасности транспортных средств.

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Дело в том, что яркий свет ДХО и фар может ослепить встречных водителей и повысить вероятность аварии. Отзыв затрагивает автомобили 2022 и 2023 модельных годов. Чаще всего дефект встречается на Chevrolet Silverado 1500 – в ремонт направят 170 248 таких машин. Кроме того, в сервисные центры пригласят 115 885 владельцев GMC Sierra, 104 806 владельцев Tahoe, 93 457 владельцев GMC Yukon/Yukon XL и 85 950 владельцев Buick Envision. В меньшей степени отзывная кампания затрагивает Cadillac CT4 – всего 24 697 автомобилей.

Проблема связана с программной ошибкой, устранить которую можно, обновив ПО. Причем на тех автомобилях, которые поддерживают обновление «по воздуху», дефект исправят удаленно, без необходимости ехать в сервис.