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1 час назад

Новости автомира: В России начали продавать новые Ford Focus из Китая

Motor.ru

Дилеры в нескольких российских городах выставили на продажу новые хэтчбеки Ford Focus 2022 года выпуска. Объявления появились на официальных сайтах автосалонов и популярных сайтах объявлений. Некогда популярные в России автомобили поставляют к нам из Китая: они произведены на совместном предприятии Changan-Ford. Минимальная стоимость новых Ford Focus, которые доступны в разных комплектациях, составляет 2,4 миллиона рублей. Машины будут привозить под заказ.

В России начали продавать новые Ford Focus из Китая
Фото: motor.rumotor.ru

Новые Ford Focus появились в автосалонах Москвы, Владивостока, Сургута и в других городах. В зависимости от комплектации хэтчбеки оборудованы цифровой приборной панелью, мультимедийной системой, климат-контролем, а также селектором переключения передач в виде «шайбы», панорамной крышей и функцией выбора режима движения.

Под капотом китайских «Фокусов» находится полуторалитровый турбомотор, отдача которого составляет 177 лошадиных сил. Агрегат работает в паре с автоматической трансмиссией. Автомобили предлагают привезти под заказ минимум за 2,4 миллиона рублей.

Накануне российские дилеры предложили приобрести под заказ новое поколение Nissan Rogue, известный на отечественном рынке под именем X-Trail. Минимальная стоимость японского кроссовера составляет 2,85 миллиона рублей.

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