В России начали продавать новые Ford Focus из Китая

Дилеры в нескольких российских городах выставили на продажу новые хэтчбеки Ford Focus 2022 года выпуска. Объявления появились на официальных сайтах автосалонов и популярных сайтах объявлений. Некогда популярные в России автомобили поставляют к нам из Китая: они произведены на совместном предприятии Changan-Ford. Минимальная стоимость новых Ford Focus, которые доступны в разных комплектациях, составляет 2,4 миллиона рублей. Машины будут привозить под заказ.

Фото: motor.ru motor.ru

Новые Ford Focus появились в автосалонах Москвы, Владивостока, Сургута и в других городах. В зависимости от комплектации хэтчбеки оборудованы цифровой приборной панелью, мультимедийной системой, климат-контролем, а также селектором переключения передач в виде «шайбы», панорамной крышей и функцией выбора режима движения.

Под капотом китайских «Фокусов» находится полуторалитровый турбомотор, отдача которого составляет 177 лошадиных сил. Агрегат работает в паре с автоматической трансмиссией. Автомобили предлагают привезти под заказ минимум за 2,4 миллиона рублей.