Роскошный седан Voyah полностью рассекречен

Voyah — это молодой премиальный бренд компании Dongfeng, недавно официально запустившийся в России, а седан Chasing Light — его третья модель, сегодня в Китае состоялась официальная премьера, начат приём заказов. Пока седан предлагается исключительно с электрической силовой установкой.

Фото: Voyah Voyah

Марка Voyah существует с 2020 года, две её первые модели — минвэн Dreamer и кроссовер Free — готовятся выйти на российский рынок, их будет поставлять компания Моторинвест — та самая, которой принадлежат электромобильный бренд Evolute и завод в Липецкой области. На этом заводе уже выпускаются недорогие седан Evolute i-Pro и кроссовер Evolute i-Joy — это перелицованные модели DFSK Motor, совместного предприятия Dongfeng и Sokon. Весной, когда Evolute впервые заявил о себе, предполагалось, что кроссовер Voyah Free тоже будет локализован в РФ под маркой Evolute, но затем концепция изменилась: решено, что Voyah будет продвигаться в нашей стране как самостоятельный бренд, местной сборки не будет — только импорт. В таком случае выход на российский рынок третьей модели Voyah — седана Chasing Light — дело техники, то есть логистики, хотя официального анонса седана с российской стороны пока не было.

Voyah

Voyah Chasing Light (название в переводе на русский означает «в погоне за светом») — это довольно крупная машина с кузовом типа фастбек (седан с покатой кормой без чётко выраженного третьего объёма): габаритная длина — 5088 мм, ширина — 1970 мм, высота — 1505 мм, колёсная база — 3000 мм.

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В основе Chasing Light лежит та же модульная платформа ESSA (Electric Smart Secure Architecture), что у кроссовера Free. Плоская батарея вмонтирована в пол, «по кругу» установлена адаптивная пневмоподвеска: передняя — на двойных поперечных рычагах, задняя — многорычажная. В короткую крышку багажника интегрирован активный спойлер, с максимальным углом атаки он создаёт 40 кг прижимной нагрузки.

Днище у седана абсолютно плоское, дверные ручки — выдвижные, коэффициент аэродинамического сопротивления сх = 0,225. В кузов органично вживлены органы искусственного зрения (12 видеокамер, 5 радаров, 12 ультразвуковых сонаров), необходимые для работы продвинутых электронных ассистентов водителя, в том числе дистанционного парковочного автопилота.

Салон Chasing Light богаче и изысканнее, чем у кроссовера Free: спереди помимо широкого трёхэкранного табло (каждый экран — 12,3-дюймовый) есть дополнительный экран на центральной консоли, отвечающий за настройки микроклимата, и проекционный экран размером аж 60 дюймов. Свой сенсорный экран в выкидном центральном подлокотнике есть и у пассажиров второго ряда. Все кресла, кроме центрального заднего, снабжены подогревом, вентиляцией и массажёрами. Правое заднее кресло (так называемое директорское) вдобавок имеет выдвижную подпорку для ног. В оснащении заявлены аудиосистема Dynaudio c 14 громкоговорителями, панорамная стеклянная крыша со шторками и причудливая атмосферная светодиодная подсветка.

Пока представлена только электрическая версия Chasing Light с двумя багажниками (спереди и сзади), но на стадии анонса была заявлена и plug-in гибридная, у неё переднего багажника, скорее всего, не будет. Электрическая силовая установка — двухмоторная (по одному на ось): отдача переднего мотора — 160 кВт (218 л.с.) и 310 Нм, заднего — 215 кВт (292 л.с.) и 420 Нм, совокупная отдача — 375 кВт (510 л.с.) и 730 Нм. До 100 км/ч электрический седан разгонятся за 3,8 с, максимальная скорость — 210 км/ч.

Ёмкость батареи — 82 либо 109 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 580 и 730 км по циклу CLTC соответственно.