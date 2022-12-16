В России заканчиваются новые иномарки

Автодилеры в России предупредили о том, что в стране осталось 20–30 тысяч новых иномарок, сообщают «Известия» со ссылкой на ассоциацию «Российских автомобильных дилеров» (РОАД).

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Этого количества транспортных средств хватит на месяц продаж. В настоящее время склады автоцентров истощились. Как сообщил вице-президента РОАД Алексея Подщеколдина, средние автоцентры раньше реализовывали около 30 машин в месяц. Получается, что эти запасы не могут обеспечить даже месячные продажи.

Сегодня в стране работают около трех тысяч автоцентров, дефицит составляет 1,1 млн автомобилей. На складах у дилеров почти не осталось машин средней ценовой категории, таких как Kia, Hyundai, Toyota, Renault, Volkswagen. По словам экспертов, импортировать эти марки сейчас невыгодно.

Из-за трудностей с поставками и высокой пошлины цена на дешевый автомобиль поднимается как минимум на 10%. Россияне не готовы переплачивать. Кроме того, параллельный импорт еще не работает в полной мере и не в состоянии разрешить всю ситуацию.