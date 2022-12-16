Geely привезла в Россию Coolray нового поколения

В распоряжении портала «Китайские автомобили» оказались фотографии Geely Coolray нового поколения, сделанные в России. С большой долей вероятности, модель привезли для сертификации, что говорит о намерениях Geely вывести ее на российский рынок. В Китае кроссовер сменил поколение летом этого года: главное внешнее отличие нового Coolray от дореформенного – огромная веретенообразная радиаторная решетка в стиле Lexus. Она и засветилась на шпионских снимках.

Фото: © Илья Антонов / Китайские-автомобили.рф © Илья Антонов / Китайские-автомобили.рф

Geely Coolray представлен на рынке с 2018 года, в 2020-м модель появилась в России, и на сегодняшний день она является драйвером продаж марки. Среди китайских автомобиль Кулрей уступает по популярности только Chery Tiggo 7 Pro и Haval Jolion. За 11 месяцев 2022 года россияне приобрели более 10,5 тысячи экземпляров Geely Coolray, а по продажам в ноябре китайскому кроссоверу удалось обогнать даже Lada Vesta (1,6 тысячи штук против 1,5 тысячи).

Модернизация 2022 года стала для Coolray первой столь масштабной, так что ее вполне можно считать новым поколением. Изменился не только дизайн экстерьера и интерьера, но и появился новый двигатель: четырехцилиндровый агрегат BHE15, разработанный Aurobay (принадлежит Zhejiang Geely Holding Group и Volvo). У мотора тот же объем, что и у прежней «турботройки», – 1,5 литра, но при этом «четверка» мощнее: она выдает 181 лошадиную силу против 177 у предшественника (в российской спецификации — 150 сил).

Коробка передач — уже знакомый нам семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Привод только передний. По данным автопроизводителя, время разгона с места до 100 километров в час сократилось с 7,9 до 7,6 секунды. Расход топлива в смешанном цикле составляет 5,8 литра против 6,3 литра на 100 километров у дореформенного Кулрея.

Фотографии, опубликованные «Китайскими автомобилями», сделаны в Москве. На первом запечатлен автомобиль под плотным чехлом, а на втором ткань чуть приподнята, и можно рассмотреть ту самую радиаторную решетку в новом дизайне, из-за которой Coolray сравнивают с Lexus. В целом облик кроссовера выдержан в дизайнерской стилистике под названием Energy Storm («Энергетический шторм»), которую Geely активно применяет с прошлого года.

Geely

Geely

Что касается салона, то он на шпионские снимки не попал, зато уже рассекречен на официальных фотографиях. Интерьер перекроили полностью: теперь на передней панели установлен единый кластер, объединяющий два дисплея диагональю 10,25 и 12,3 дюйма. Изменилась форма воздуховодов, а панель управления климатом лишилась круглых вращающихся переключателей. Иначе оформлены дверные карты и пересмотрен профиль сидений. В Китае для модели заявлена система распознавания лиц Face ID, которая идентифицирует водителя и применяет персональные настройки кресла, положения зеркал и прочего. Предложат ли эту функцию в России, пока неизвестно.