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1 час назад

Новости автомира: Geely Coolray с совершенно новым дизайном уже в России

Motor.ru

В распоряжении портала «Китайские автомобили» оказались фотографии Geely Coolray нового поколения, сделанные в России. С большой долей вероятности, модель привезли для сертификации, что говорит о намерениях Geely вывести ее на российский рынок. В Китае кроссовер сменил поколение летом этого года: главное внешнее отличие нового Coolray от дореформенного – огромная веретенообразная радиаторная решетка в стиле Lexus. Она и засветилась на шпионских снимках.

Geely привезла в Россию Coolray нового поколения
Фото: © Илья Антонов / Китайские-автомобили.рф© Илья Антонов / Китайские-автомобили.рф

Geely Coolray представлен на рынке с 2018 года, в 2020-м модель появилась в России, и на сегодняшний день она является драйвером продаж марки. Среди китайских автомобиль Кулрей уступает по популярности только Chery Tiggo 7 Pro и Haval Jolion. За 11 месяцев 2022 года россияне приобрели более 10,5 тысячи экземпляров Geely Coolray, а по продажам в ноябре китайскому кроссоверу удалось обогнать даже Lada Vesta (1,6 тысячи штук против 1,5 тысячи).

Илья Антонов / Китайские-автомобили.рф

Модернизация 2022 года стала для Coolray первой столь масштабной, так что ее вполне можно считать новым поколением. Изменился не только дизайн экстерьера и интерьера, но и появился новый двигатель: четырехцилиндровый агрегат BHE15, разработанный Aurobay (принадлежит Zhejiang Geely Holding Group и Volvo). У мотора тот же объем, что и у прежней «турботройки», – 1,5 литра, но при этом «четверка» мощнее: она выдает 181 лошадиную силу против 177 у предшественника (в российской спецификации — 150 сил).

Коробка передач — уже знакомый нам семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Привод только передний. По данным автопроизводителя, время разгона с места до 100 километров в час сократилось с 7,9 до 7,6 секунды. Расход топлива в смешанном цикле составляет 5,8 литра против 6,3 литра на 100 километров у дореформенного Кулрея.

Фотографии, опубликованные «Китайскими автомобилями», сделаны в Москве. На первом запечатлен автомобиль под плотным чехлом, а на втором ткань чуть приподнята, и можно рассмотреть ту самую радиаторную решетку в новом дизайне, из-за которой Coolray сравнивают с Lexus. В целом облик кроссовера выдержан в дизайнерской стилистике под названием Energy Storm («Энергетический шторм»), которую Geely активно применяет с прошлого года.

Geely
Geely

Что касается салона, то он на шпионские снимки не попал, зато уже рассекречен на официальных фотографиях. Интерьер перекроили полностью: теперь на передней панели установлен единый кластер, объединяющий два дисплея диагональю 10,25 и 12,3 дюйма. Изменилась форма воздуховодов, а панель управления климатом лишилась круглых вращающихся переключателей. Иначе оформлены дверные карты и пересмотрен профиль сидений. В Китае для модели заявлена система распознавания лиц Face ID, которая идентифицирует водителя и применяет персональные настройки кресла, положения зеркал и прочего. Предложат ли эту функцию в России, пока неизвестно.

Нет и сроков появления нового Geely Coolray в России. Более того, в российском офисе марки пока даже не подтвердили запуск модели. Зато Coolray следующего поколения уже успели запатентовать. Охранный документ был выдан Роспатентом в июне 2022 года.

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