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49 минут назад

Новости автомира: в Россию привезли кроссовер Kia Niro нового поколения

Motor.ru

До России продолжают добираться автомобили, которые производители не собирались продавать в нашей стране. Очередной такой новинкой, поставки которой наладили по схеме параллельного импорта, стал «зеленый» кроссовер Kia Niro второго поколения. Он дебютировал в январе нынешнего года, а теперь появился в ассортименте российских дилеров из разных городов, которые готовы привезти кроссовер под заказ из Южной Кореи. Стоимость варьируется от 1 700 000 до 3 160 000 рублей.

В Россию привезли кроссовер Kia Niro нового поколения
Фото: © Kia© Kia

Российским покупателям предлагаются Kia Niro как с несколькими тысячами километров на одометре, так и почти без пробега. Продают кроссовер дилеры из Находки, Владивостока и Новосибирска с доставкой в любой город РФ.

Niro, дебютировавший в 2016 году, сменил поколение в начале 2022 года. Кроссовер перебрался на новую архитектуру, вырос в габаритах и получил оформление в духе концепта HabaNiro 2019 года. В салоне, похожем на интерьер Kia EV6, установлены два экрана под единым стеклом, физические кнопки управления климат-контролем и шайба трансмиссии. В отделке применены экологичные материалы — отслужившие обои и волокна листьев эвкалипта.

В гамму Kia Niro входят две гибридные версии и одна полностью электрическая. Оба гибрида имеют в базе 1,6-литровый атмосферный мотор, работающий по циклу Аткинсона и развивающий 105 лошадиных сил. Обычный бензоэлектрический вариант Niro выдает 141 сил, а пиковая отдача подключаемого гибрида — 183 силы. Последний может проезжать на электротяге до 65 километров. Наконец, электрическая версия Niro оснащается одним мотором на передней оси мощностью 204 силы. Запас хода такого кроссовера — 463 километра.

На прошлой неделе в России появился компактный кроссовер Hyundai Kona N, который тоже не был представлен на нашем рынке до санкций и параллельного импорта. Он комплектуется 280-сильным мотором, разгоняется до «сотни» за 5,5 секунды, а максимальная скорость составляет 240 километров в час. Рублевая стоимость «заряженной» Kona — 2 950 000 рублей.

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