За нарушения на дороге сотрудника заплатит хозяин организации

Конституционный суд РФ еще раз подтвердил, что владелец несет полную ответственность за транспортное средство, которое находится у него в собственности. Даже в том случае, если за рулем в момент нарушения Правил дорожного движения находился сотрудник компании, а автомобиль принадлежит юридическому лицу, часть 2 статьи 2.6.1 КоАП РФ не предполагает возможности полностью возложить вину именно на сотрудника.

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С запросом в высшую юридическую инстанцию страны обратился Октябрьский районный суд города Екатеринбурга.

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В его производстве находится дело о нарушении ПДД, наказание за которое предусмотрено статьей 12.12 КоАП - проезд на запрещающий сигнал светофора. Финансовой организации как фактическому владельцу автомобиля был выписан штраф в размере пяти тысяч рублей, однако юристы пытались его оспорить - как раз на основании статьи 2.6.1.

Собственник (владелец) транспортного средства освобождается от административной ответственности, если в ходе рассмотрения жалобы на постановление по делу об административном правонарушении будут подтверждены данные о том, что в момент фиксации административного правонарушения транспортное средство находилось во владении или в пользовании другого лица, - указано в нем.

Екатеринбургский судья приостановил производство по делу и запросил разъяснений у высшей судебной инстанции - подпадает ли под действие этой нормы ситуация, когда работник управлял служебным автомобилем на основании трудового договора.

Это решение основано на ранее обнародованных правовых позициях КС, а потому было вынесено без проведения публичных слушаний.

Прежде всего в Конституционном суде РФ еще раз напомнили, что одним из главных требований к качеству законов в стране является их непротиворечивость и исключение неоднозначного толкования: иначе различная правоприменительная практика может ослаблять гарантии правовой защиты.

Вместе с тем, по мнению Конституционного суда ПДД и административное наказание за их нарушения служат в том числе обеспечению приоритета таких конституционных ценностей, как жизнь и здоровье людей (статьи 7 и 41, статья 55, часть 3; статья 74, часть 2 Конституции РФ).

Именно поэтому государство обязано выработать в этой сфере логичную и действенную защиту - с учетом того, что "интересы защиты жизни и здоровья граждан при определенных обстоятельствах могут преобладать над ценностью сохранения обычного правового режима реализации иных прав и свобод". Этот вывод содержится в Постановлении от 25 декабря 2020 года N 49-П.

Статья 2.6.1 КоАП РФ действительно освобождает собственника от ответственности за нарушение правил дорожного движения, если за рулем находился не он. В этом случае - в отличие от большинства ситуаций - ему приходится доказать свою невиновность. Поскольку нормы кодекса применяются и к физическому, и к юридическому лицу - если не указано иное - и владельцем транспортного средства они могут быть в равной мере, то и признаются субъектами административной ответственности.

Однако в 2019 году Конституционный суд РФ уже рассматривал нормы иной статьи КоАП применительно к ситуации, когда за рулем автомобиля-нарушителя находится сотрудник компании в рамках своих должностных обязанностей.

- Управление транспортным средством водителем на основании трудового договора с собственником (владельцем) транспортного средства, а значит, под его непосредственным контролем не свидетельствует само по себе о переходе к водителю правомочий владения в отношении транспортного средства, - указал еще раз КС. - Именно работодатель должен нести в правоотношениях с государством риски и неблагоприятные последствия необеспечения надлежащего контроля за своим работником.