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2 часа назад

Новости автомира: Acura Integra Type S появился на первых фотографиях

ПроКроссовер.ру

Лифтбек Acura Integra скоро получит модификацию высокого класса под названием Type S, и эти изображения дают представление о ней. Пятидверка будет комплектоваться двухлитровым турбомотором и шестиступенчатой механической коробкой передач с самоблокирующимся дифференциалом, но привод останется на переднюю ось, заявляет производитель.

Acura Integra Type S появился на первых фотографиях
Фото: Acura Acura

Несмотря на камуфляж, на изображениях виден более сложный обвес с ярко выраженным передним бампером, большими воздухозаборниками, другой поперечной балкой, спойлером на крышке багажника и большим задним диффузором.

Также видны три выхлопные трубы, сгруппированные в середине заднего бампера, как на последней модели Honda Civic Type R, хотя у хот-хэтча центральный наконечник больше.

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