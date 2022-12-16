Acura Integra Type S появился на первых фотографиях

Лифтбек Acura Integra скоро получит модификацию высокого класса под названием Type S, и эти изображения дают представление о ней. Пятидверка будет комплектоваться двухлитровым турбомотором и шестиступенчатой механической коробкой передач с самоблокирующимся дифференциалом, но привод останется на переднюю ось, заявляет производитель.

Фото: Acura Acura

Несмотря на камуфляж, на изображениях виден более сложный обвес с ярко выраженным передним бампером, большими воздухозаборниками, другой поперечной балкой, спойлером на крышке багажника и большим задним диффузором.