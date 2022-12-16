Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+6° в 
USD 64.30EUR 68.45
Войти в почту
24 минуты назад

Минтранс: движение по Крымскому мосту будет ограничено 19 декабря из-за ремонтных работ

RT на русскомиещё 5

Движение по Крымскому мосту будет ограничено 19 декабря из-за ремонтных работ.

Об этом сообщили в Минтрансе России.

«В связи с ремонтно-восстановительными работами 19 декабря с 12:00 мск будет временно ограничено движение автотранспорта по Крымскому мосту», — говорится в сообщении в Telegram.

Уточняется, что с 13:00 до 18:00 мск 19 декабря движение транспорта по мосту будет полностью остановлено.

Водителям рекомендовали планировать поездки заранее.

Ранее в пресс-службе Министерства транспорта России сообщили, что движение грузовых автомобилей, в том числе «газелей», по Крымскому мосту будет временно ограничено с 11 декабря.

Путин проехал по Крымскому мосту

5 декабря вице-премьер России Марат Хуснуллин пообещал российскому лидеру Владимиру Путину закончить ремонт левой стороны автодорожной части Крымского моста в конце марта 2023 года.

Автоновости,Видео,Марат Хуснуллин,Владимир Путин,Минтранс РФ,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители