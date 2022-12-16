Движение по Крымскому мосту будет ограничено 19 декабря из-за ремонтных работ.

Об этом сообщили в Минтрансе России.

«В связи с ремонтно-восстановительными работами 19 декабря с 12:00 мск будет временно ограничено движение автотранспорта по Крымскому мосту», — говорится в сообщении в Telegram.

Уточняется, что с 13:00 до 18:00 мск 19 декабря движение транспорта по мосту будет полностью остановлено.

Водителям рекомендовали планировать поездки заранее.

Ранее в пресс-службе Министерства транспорта России сообщили, что движение грузовых автомобилей, в том числе «газелей», по Крымскому мосту будет временно ограничено с 11 декабря.