Ford раскрыл мощность двигателей нового Мустанга

В сентябре компания Ford представила Mustang седьмого поколения, в продаже он появится только летом 2023 года. Чтобы клиенты не скучали в ожидании, пресс-служба «синего овала» не стала сразу раскрывать все подробности о новинке, их будут сообщать дозированно по мере приближения к старту продаж. На этой неделе опубликованы характеристики двигателей: самая мощная из заявленных версий Мустанга выдаёт 507 л.с., но в будущем появятся ещё более мощные.

Фото: Ford Ford

За подробным описанием нового Мустанга отсылаем к нашей сентябрьской презентационной заметке, а здесь лишь вкратце напомним, что «седьмой» Ford Mustang (заводской индекс S650) — это, по сути, результат комплексной модернизации спорткара шестого поколения (S550): ключевые технические особенности остались прежними, но заметно обновлён дизайн экстерьера, а салон так и вовсе полностью новый — с двухэкранным приборным табло и нарядной графикой на игровом движке 3D Unreal Engine.

Ford

Двигатели «седьмой» Mustang тоже позаимствовал у предшественника, но все они стали мощнее и теперь ясно, насколько именно. Мощность базовой бензиновой 2,3-литровой «турбочетвёрки» EcoBoost увеличилась с﻿ 314 до 319 л.с., максимальный крутящий момент не изменился — 475 Нм. 4-цилиндровый мотор теперь идёт только в комплекте с 10-ступенчатым гидромеханическим «автоматом», поскольку опыт прошлых лет показал, что спрос на этот мотор в паре с МКП ничтожный.

Ford

Зато выбор между 6-ступенчатой «механикой» и 10-ступенчатым «автоматом» есть у тех, кто закажет Mustang с 5,0-литровым атмосферным мотором V8 Coyote. У версии GT его отдача выросла с 456 л.с. и 556 Нм до 487 л.с. и 563 Нм, а если заказать опциональную выпускную систему с «прямоточным» клапаном, то звук выхлопа при открытии этого клапана станет ярче, максимальная отдача двигателя увеличится до 493 л.с. и 567 Нм. МКП теперь снабжена системой автоматической подгонки оборотов двигателя при переключениях, которая должна сделать разгон более плавным и быстрым, но динамические характеристики нового Мустанга пока не опубликованы.

Самый мощный новый Mustang из уже представленных — это версия Dark Horse (переводится как «тёмная лошадка»), у которой двигатель V8 Coyote форсирован до 507 л.с. и 567 Нм благодаря установке модифицированных коленвала и распредвалов, кованых шатунов от компрессорного V8, что ставится на Ford Mustang Shelby GT500 прошлого поколения, и новой программе управления. На версии Dark Horse двигатель раскручивается до 7500 об/мин.

Ford Mustang Dark Horse

К уникальным особенностям версии Dark Horse, кроме того, относятся более выносливая 6-ступенчатая МКП Tremec TR-3160 с титановым рычагом переключения, более жёсткая подвеска, увеличенные передние дисковые тормоза Brembo, развитое аэродинамическое оперение и особый декор. Версия Dark Horse является основой для уже подготовленных гоночных версий нового Мустанга для разных классов соревнований.