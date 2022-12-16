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1 час назад

Новости автомира: Evolute i-Pro – самый популярный электрокар в России

Motor.ru

В лидеры сегмента электромобилей вышел Evolute i-Pro, китайский седан Dongfeng, который с осени этого года производится на российском заводе «Моторинвест» в Липецкой области под маркой Evolute. «Автостат» со ссылкой на данные АО «Электронный паспорт» сообщает, что в ноябре в России было продано 73 экземпляра i-Pro – этот показатель выше, чем у Volkswagen ID.4 (55 шт.), Tesla Model Y (52 шт.) и Model 3 (25 шт.).

Evolute i-Pro стал самым популярным электрокаром в России
Фото: © Evolute© Evolute

Всего в последний месяц осени россияне приобрели 380 новых электромобилей – на 29 процентов больше, чем в ноябре 2021 года. И хотя доля батарейных машин в общем объеме по-прежнему невелика, за год она выросла с 0,3 процента до 0,7 процента.

Лидером по объемам продаж среди марок остается американская Tesla с результатом 84 проданных электрокара, доля в сегменте – 22 процента. Стоит отметить, что официального представительства Tesla в России нет и не было. Марка Evolute завершила ноябрь с результатом 79 проданных машин и заняла вторую строчку, а замыкает первую тройку Volkswagen с показателем 72 проданных машины. Электрокары немецкой марки, как и других европейских и американских автопроизводителей, ввозят в Россию по параллельному импорту.

По такой же «серой» схеме, например, в страну попадают электрокары Audi (результат ноября – 29 проданных экземпляров). Также в конце осени россияне приобрели 20 электрических BYD (марка в России не представлена).

Электрокары – единственный растущий сегмент российского рынка. По прогнозу «Автостата», по итогам текущего года в стране продадут около 15 тысяч батарейных автомобилей, а 2023-м продажи таких машин могут продемонстрировать пятикратный рост.

Автоновости,BYD,Audi,Tesla,Volkswagen,
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