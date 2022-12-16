В Подмосковье устанавливают быстрозарядные станции для электромобилей

В Московской области установлены первые 64 быстрые электрозарядные станции (ЭЗС) для электротранспорта мощностью 150 кВт. Они позволяют зарядить батарею электромобиля на 80% всего за 20 минут. Об этом рассказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Сергей Савостьянов/ТАСС

Для удобства владельцев электротранспорта ЭЗС расположены на территории автозаправочных станций, инфраструктура которых позволяет водителям комфортно провести время в ожидании подзарядки, уточнил министр. Он пояснил, что владельцы могут зарядить свой электромобиль всего за 20-30 минут с помощью быстрых ЭЗС, установленных на заправочных станциях "Лукойл" и "Роснефть" в 37 городских округах Московской области на основных транспортных магистралях.

Заряжаться на таких ЭЗС могут одновременно два электромобиля. Стоимость зарядки составляет 25 рублей за 1 кВт/ч.

Проект по открытию сети из 64 зарядных станций реализуется компанией "Россети Московский регион" при поддержке Министерства энергетики Московской области. Благодаря его реализации, для владельцев электрокаров созданы возможности для загородных поездок на дальние расстояния. Более привлекательными стали путешествия в столичный регион и для водителей электромобилей из других городов России.