В России начались продажи кроссовера Mazda CX-4 по цене от 3 млн рублей

Ввезла в Россию автомобили компания «Ключавто». Автомобиль произведен на заводе Changan Mazda и предназначен он для рынка Китая. Дилер на него дает гарантию на 2 года или 100 тысяч километров пробега. Автомобиль предлагается в четырех комплектациях: Entry за 2 990 000 рублей, Entry+ за 3 160 000 рублей, Core за 3 250 000 рублей, High за 3 520 000 рублей.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

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Информационно-развлекательная система в целом проста в использовании, а 10,25-дюймовый экран удобен в использовании. В доступной встроенной навигационной системе также легко разобраться. CX-5 с проекционным дисплеем может проецировать инструкции прямо на лобовое стекло. Система голосового управления Mazda основана на естественном распознавании речи.

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