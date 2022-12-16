В России появился новый седан Geely Preface

«Российская газета» сообщила, что российские дилеры выставили объявления о продаже китайского седана Geely Preface. Автомобиль доступен на страницах популярных классифайдов. Приобрести новую для отечественного рынка модель продавцы предлагают под заказ. Стоимость машины в зависимости от комплектации доходит до 2,8 миллиона рублей. При этом точная цена может быть скорректирована в день заключения договора в соответствии с актуальным курсом валют.

Фото: © Geely © Geely

Geely Preface построен на модельной архитектуре CMA, которая лежит в основе некоторых моделей Volvo. Габариты седана составляют 4785 миллиметров в длину при 2800-миллиметровой колесной базе. Таким образом, китайский автомобиль всего на 72 миллиметра меньше Volvo S60.

После рестайлинга Preface получил новую радиаторную решетку с толстыми вертикальными ламелями, а также переработанный передний бампер с аэродинамическими элементами и боковыми отверстиями. Под капотом седана находится двухлитровая «турбочетверка» мощностью 190 лошадиных сил. Агрегат укомплектован семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.

Стоимость автомобиля, который является конкурентом Volkswagen Passat, Hyundai Sonata и Kia K5, на китайском рынке начинается от 113 700 юаней (примерно 974 000 рублей по текущему курсу). Ценник на модель у российских продавцов доходит до 2,8 миллиона рублей.