«Ноздри» BMW увеличили до 4,2 метра

BMW представила рендеры оформления своего стенда на грядущем автосалоне в Токио: центральное место на площадке занимает экран с изображением фирменной радиаторной решетки марки. Кажется, баварский автопроизводитель решил потроллить всех ненавистников нового дизайна «ноздрей», и сделал их частью инсталляции, увеличив при этом до 4,2 метра. На выставке, которая откроется 13 января 2023 года, ожидается премьера новой модели, также на стенде будут представлены гоночный BMW M4 GT3, седан M3 Competition M xDrive и M240i xDrive с аксессуарами M Performance.

Фото: © BMW © BMW

Точную высоту гигантской радиаторной решетки в BMW не приводят, отмечая лишь, что она будет «размером со стену дома». Однако на рендере можно заметить М4 в натуральную величину и сопоставить «ноздри» с автомобилем: похоже, что высота инсталляции сравнима с тремя «эмками» (1,4 метра), то есть достигает 4,2 метра.

Огромные «ноздри», которые стали отличительной чертой новых BMW 7 Series и i7, уже не раз и не два подвергались критики как фанатов марки, так и дизайнеров. Негативно о спорном элементе высказывался даже бывший дизайнер BMW Фрэнк Стефенсон, работавший в свое время над X5: он заявил, что менее габаритная решетка радиатора смотрелась бы «намного эстетичнее».

Оправдываться пришлось шеф-стилисту BMW Домагою Дукечу. Он заявил, что компания изначально не задавалась целью «угодить всему миру».

«BMW как прогрессивный и новаторский бренд будет выпускать автомобили с яркими отличительными чертами, не присущими другим машинам», – подчеркнул он.