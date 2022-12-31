В этом году в России появилось множество новых постановлений и законопроектов, касающихся автомобилистов, часть из них вступит в силу в начале 2023-го. Подробно о том, какие изменения ждут водителей в 2023 году, - в материале «Рамблера».

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Водительские права по-новому

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Правительственный портал «Объясняем.рф» рассказал, что для российский водителей новый год начнется 1 марта - в этот день вступит в силу постановление, меняющее условия получения прав.

О каких именно изменениях идет речь:

Станет меньше бумажных документов, нужных для сдачи на права.

С 1 марта 2023 года больше не придется приносить на экзамен бумажные медицинские заключения о противопоказаниях к управлению авто.

Пройти врачей все равно придется, но сотрудники ГИБДД самостоятельно запросят нужные справки у Минздрава в электронном виде.

Обновится список причин отстранения от экзамена в ГИБДД.

С марта инспекторы начнут обращаться к новому исчерпывающему списку обстоятельств, не позволяющих принять экзамен. К примеру, на права нельзя будет сдать с просроченным паспортом или медицинским заключением.

Аннулировать права смогут по новым причинам.

Постановление, вступающие в силу в марте, позволит ГИБДД аннулировать права, полученные по подложным документам или с нарушением правил. Кроме того, права аннулируют, если у водителя появятся медицинские противопоказания.

На права перестанут наносить штрих-код.

В МВД России разработали проект приказа, отменяющий нанесение штрих-кода на обратную сторону водительского удостоверения. В то же время в стране продолжится эксперимент, позволяющий водителям показать инспектору QR-код вместо прав (физическую версию прав при себе все равно лучше иметь, подчеркивает «Объясняем.рф»)

Продление прав.

Эта мера начала действовать в этом году и продлится на 2023-й. Водительские удостоверения россиян, истекающие с 1 января 2022-го по 31 декабря 2023 года, будут автоматически продлены еще на три года. Однако если водитель хотеть путешествовать на авто в других странах, права все же придется обновить (а в некоторых случаях потребуется международное водительское удостоверение).

Проверки на алкоголь по-новому

Согласно новому порядку проверки водителей на алкоголь, который вступит в силу 1 марта 2023 года, освидетельствование будет проводиться либо в присутствии двух понятых, либо с видеосъемкой.

Основаниями для проверки, как и прежде, будут подозрительное поведение водителя, запах алкоголя, нарушения речи и координации.

Какие изменения пока лишь планируются

Штрафы по ОСАГО

Российский союз автостраховщиков (РСА) предложил поднять штраф за управление автомобилем без полиса ОСАГО с 800 рублей до пяти тысяч рублей.

Заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов объяснил порталу Autonews, что штраф сейчас ниже средней стоимости полиса. За почти 18 лет существования ОСАГО закон не менялся, возможно, в 2023 году штраф повысят.

Штрафы за шумную езду

Депутаты Подмосковья внесли в Госдуму законопроект, предлагающий штрафовать за шум авто и мотоциклов в ночное время на суммы от пяти до 30 тысяч рублей. Речь идет не только о гонках по ночам, но и, к примеру, об авто, владельцы которых ездят с неисправной выхлопной трубой.

Депутаты предложили, чтобы размер штрафа зависел от мощности двигателя, а авто нарушителей отправляли на штрафстоянки. Штрафовать планируют с помощью автоматических камер с шумомерами.

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