Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+6° в 
USD 64.30EUR 68.45
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: «Яндекс» анонсировал «Карты» нового поколения

Елена Прошина

«Яндекс» анонсировала выпуск обновленного приложения «Яндекс.Карты». В компании считают, что оно станет более удобным для водителей и пешеходов. Об этом пишет Autonews.

«Яндекс» анонсировал «Карты» нового поколения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Приложение «Яндекс.Карты» ожидает масштабное обновление. По словам директора по продуктовой стратегии сервиса Ильи Александрова, новые карты помогут водителям и пешеходам лучше ориентироваться в городском пространстве.

«Мы хотим, чтобы людям было проще сравнивать объекты в реальности с их аналогами на карте. <...> При этом мы не хотим делать карту фотореалистичной: тогда из-за обилия подробностей она будет слишком долго загружаться. Поэтому мы остановились на среднем варианте, когда деталей достаточно, чтобы различать объекты, но не слишком много, чтобы в них потеряться», – рассказал Александров.

Обновления сервиса будут появляться постепенно. В первую очередь изменится вид автомобильных дорог. Они станут более детализированы, появится разметка и островки безопасности. Разработчики сделают сложные развязки трехмерными, чтобы водитель быстрее понимал, где ему необходимо повернуть, а ключевые московские магистрали будут отображаться по-новому.

Также изменится визуализация зданий – их внешний вид будет приближен к реальному. К примеру, появятся окна, крыши, подъезды и пандусы. Планируется добавить остановки, подземные переходы и даже деревья.

Ранее компания «Яндекс» представила самокат собственной разработки. Уточняется, что новинка разработана специально с учетом российских дорог и их особенностей. Благодаря этому самокат получился безопасными, прочным и маневренным.

Автоновости,Илья Александров,Яндекс,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители