«Яндекс» анонсировал «Карты» нового поколения

«Мы хотим, чтобы людям было проще сравнивать объекты в реальности с их аналогами на карте. <...> При этом мы не хотим делать карту фотореалистичной: тогда из-за обилия подробностей она будет слишком долго загружаться. Поэтому мы остановились на среднем варианте, когда деталей достаточно, чтобы различать объекты, но не слишком много, чтобы в них потеряться», – рассказал Александров.