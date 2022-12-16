«Яндекс» анонсировал «Карты» нового поколения

«Яндекс» анонсировала выпуск обновленного приложения «Яндекс.Карты». В компании считают, что оно станет более удобным для водителей и пешеходов. Об этом пишет Autonews.
Приложение «Яндекс.Карты» ожидает масштабное обновление. По словам директора по продуктовой стратегии сервиса Ильи Александрова, новые карты помогут водителям и пешеходам лучше ориентироваться в городском пространстве.
«Мы хотим, чтобы людям было проще сравнивать объекты в реальности с их аналогами на карте. <...> При этом мы не хотим делать карту фотореалистичной: тогда из-за обилия подробностей она будет слишком долго загружаться. Поэтому мы остановились на среднем варианте, когда деталей достаточно, чтобы различать объекты, но не слишком много, чтобы в них потеряться», – рассказал Александров.
Обновления сервиса будут появляться постепенно. В первую очередь изменится вид автомобильных дорог. Они станут более детализированы, появится разметка и островки безопасности. Разработчики сделают сложные развязки трехмерными, чтобы водитель быстрее понимал, где ему необходимо повернуть, а ключевые московские магистрали будут отображаться по-новому.
Также изменится визуализация зданий – их внешний вид будет приближен к реальному. К примеру, появятся окна, крыши, подъезды и пандусы. Планируется добавить остановки, подземные переходы и даже деревья.
Ранее компания «Яндекс» представила самокат собственной разработки. Уточняется, что новинка разработана специально с учетом российских дорог и их особенностей. Благодаря этому самокат получился безопасными, прочным и маневренным.